Beyçelik Gestamp’a MESS’ten Altın Eldiven ödülü

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen İSG yarışmalarında Beyçelik Gestamp “Robotik Hücrelerde Reset Kazaların Önlenmesi” başlıklı iyi uygulama örneği ile birinciliğe layık görüldü.

Yarışmanın Altın Eldiven kategorisine katılan Beyçelik Gestamp jüri ve online oylama ile yapılan değerlendirme sonucunda altın eldivenin sahibi olarak iş güvenliği ve sağlığı konusundaki çalışmalarını ödüllendirmiş oldu.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’dan ödülü alan Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, “Beyçelik Gestamp olarak, sıfır hata ve sıfır iş kazası hedefi ile çalışıyoruz. Önceliğimiz çalıştığımız ortamı güvenli kılmak. Ödüle layık görüldüğümüz “Robatik Hücrelerde Reset Kazaların Önlemesi Projesi“ Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemi Teknolojisi’ni kullanarak hayata geçirdiğimiz bir proje. Biz bu teknolojiyi İSG alanında kullanarak fark yarattık. Hedefimiz mevcut fabrikalarımızda bu teknolojiyi yaygınlaştırırken, yeni yatırımlarda geliştirerek kullanım alanını genişletmek olacaktır. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Altın Eldiven Ödülü’nü kazanmak çalışmalarımızda ilerlememizde bizleri daha da teşvik edecektir. Bizi bu başarıya taşıyan tüm arkadaşlarımıza ve ödüle layık gören MESS yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.