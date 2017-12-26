Beydeğirmeni Besi Bölgesi 4 bin kişiye istihdam yaratacak

26 Aralık 2017

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluş çalışmalarını yürüttüğü Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nin ilk etabında talep toplama işlemleri 31 Aralık'ta sona erecek. Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nin bu doğrultuda yapılan en önemli yatırımlardan birisi olacağını kaydetti. Çelik, "5,5 milyon metrekare alanda kurulacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nde ilk etap için talep toplama işlemlerimiz 31 Aralık'ta sona erecek. Talepler, 35 TL+KDV metrekare fiyatıyla alınıyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde ilk etap altyapı çalışmalarımızı Mayıs 2018'e kadar tamamlamayı planlanıyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırımla Kayseri'ye kazandırılacağımız projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine kazandırmasını da bekliyoruz" diye konuştu.