Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Kayseri'ye 800 milyon TL kazandıracak

09 Mayıs 2018

Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde talep toplama ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar lirayı bulan besi bölgesinin, Kayseri piyasasına her yıl 800 milyon liralık katkıda bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yürüttüğü Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi, 5.5 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük besi bölgesi olacak. Şu anda alt yapı çalışmaları devam eden bölgede 35 TL + KDV metrekare fiyatından talep toplanmaya devam ediliyor. Hak sahipleri parsellerini aldığında toplam 80 bin baş hayvan bölgede beslenecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, doğrudan 4 bin kişiye istihdam alanı açacak projenin yaklaşık maliyetinin 1 milyar lirayı bulacağını söyledi.