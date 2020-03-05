Beyin göçü ihtiyaç duyulan projeleri askıda bırakıyor

05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

ASMO tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası ve Odalarının 30. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlendi. ASMO Başkanı Tayfun Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

ASMO Başkanı Çavdar, daha sonra düzenlediği toplantıda meslekleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomide yaşanan dalgalanmalar, döviz ve altındaki hızlı yükseliş, sınırımızda devam eden iç savaş, yerli ve yabancı yatırımcıların kaygı düzeyinin artmasına neden olduğunu belirten Çavdar, şunları kaydetti.

''Çoğunlukla Avrupa birliği ülkelerine yönelen beyin göçü ihtiyaç duyduğumuz projeleri askıda bırakmaktadır. Doğru planlanmış, sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir projelerle güçlü ve stabil bir ekonomik programa kavuşmanın özlemini duymaktayız. Ancak böyle bir ekonomik çatı altında hızlı bir ivmeyi, üretime yönelik teşviklerle yakalayabileceğimizin farkındayız.''

Tayfun Çavdar, 10 yıl önce başlayan ve günümüzde tamamlanmak üzere olan 4. Endüstri devrimiyle, muhasebe meslek mensuplarının vizyonunun tamamen değişmek üzere olduğuna dikkat çekti. Çavdar, şöyle devam etti.

''Dijital dönüşüm sonrası, işletmelerin ihtiyacı olan danışmanlık ve denetim hizmetleri muhasebe meslek mensuplarının birincil meşguliyeti olacaktır. Büyük veri yönetimi ve veri madenciliği yapan yazılımların ve dijital asistanların entegre hizmetlerinin hızlı gelişimini yakından takip etmekteyiz. Bu araçların finans ve muhasebe dünyasınca beklenen kabiliyetleri kazanmasıyla birlikte yatırımcılar ve işletmeler yılsonlarında değil, anlık olarak hazırladığımız finansal raporlarla rotalarını belirleyeceklerdir. Muhasebe mesleğinin, yatırımcılara en doğru bilgiyi hızlı ve kolay ulaşılabilir şekilde sunan bir odak noktası haline gelmesi, uluslararası meslek örgütlerinin belirlediği eğitim ve bilgi donanımı kriterlerine sahip olmamızla mümkün olacaktır.''