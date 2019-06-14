Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor

14 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. BTSO Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kentlerin ve ülkelerin kalkınmasında üniversite - sanayi işbirliğinin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Üniversiteleri ‘kentin aklı’ olarak nitelendiren Başkan Burkay, üniversitelerdeki akademik zenginliğin kent ekonomisine değer katacak projelere öncülük edeceğini ve Bursa’yı hedeflerine daha hızlı bir biçimde ulaştıracağını belirterek, “BTSO olarak katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize ulaşabilmek adına üniversite ve sanayi arasında nitelikli ve sonuç odaklı işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sektörlerimize transferini sağlayarak küresel rekabette avantaj elde edebiliriz. İş dünyası olarak üniversitelerden etkin bir biçimde faydalanamayan kentlerin ve ülkelerin kalkınmalarının mümkün olmadığının bilincindeyiz” diye konuştu.

"İşbirliğimiz sürecek"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile ileri teknoloji, dijitalleşme, tahkim ve arabuluculuk gibi alanlarda yeni işbirliklerine imza attıklarını belirten Başkan Burkay, “Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliği kente ve ülkemize değer kazandıracaktır. BTSO olarak Bursa Uludağ Üniversitemiz ile işbirliğimizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

“Birlikte önemli projeler geliştireceğiz”

BTSO ile birlikte yeni projeler geliştireceklerini belirten Rektör Ahmet Saim Kılavuz ise, ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Rektör Kılavuz, “Paydaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun da destekleriyle Bursa’ya değer katan işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bilimsel ve akademik anlamda hangi çabayı göstermemiz gerekiyorsa onu da göstereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

“Ortak yönlerimizi iyi kullanmalıyız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, hızla gelişen ve değişen rekabet koşullarında Bursa’nın hedeflerine ulaşması için akademik akıl ile sanayinin üretim tecrübesini ortak noktada buluşturmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ali Uğur, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmenin yolu üretmekten geçiyor. Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin potansiyelini birleştirerek, bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmek adına sistemli çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.