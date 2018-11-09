Bilişimciler Ulutek’te buluştu

09 Kasım 2018

BURSA - Etkinliğin açılışında konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dağhan Uzgur; “Düzenli olarak devam etmesini planladığımız bu etkinliğimiz ile amacımız; etkinlik programlarında yer alacak değerli konuşmacılar ile sektörel gelişmeleri paylaşmak, Ulutek’te yer alan şirketlerin iş yapışını kolaylaştıracak gelişmelere olanak sağlamak ve ortak iş birliktelikleri yaratmaktır. Tüm katılımcılara şahsım ve yönetim kurulumuz adına ilgilerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Uzgur’un ardından söz alan BTSO 48.Komite Başkanı Serkan Aksoy ve BTSO Meclis Üyesi İdris Doğrul, BTSO 48. Komitede gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte BİSİAD üyelerinden Ömer Kılınç tarafından “Bilişim Sektörüne Yönelik Standartlar ve Bu Standartların Uygulanış Amaçları” konulu bir sunum da yapıldı.