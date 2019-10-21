21 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş’in Türkiye’yi temsil ettiği oylama sonunda, 2024 yılı Avrupa Tahıl Alım Günleri’nin organizasyonu Paris’e verildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan oylamayı değerlendiren BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, “Paris, Bologna, Rotterdam ile birlikte son 4’e kaldığımız ve 37 borsanın kapalı zarf usulü oy kullandığı oylamada 3’üncü olduk. Kahraman Mehmetçiğimizin terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın sınırlarımıza yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek, bölgede barış ve huzuru tesis etmek amacı ile düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu’nu bahane ettiler” dedi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı “2024 yılında yapılacak organizasyon Bursa’mızın hakkıydı ama olmadı. Bizler ülkemizin, kahraman mehmetçiğimizin ve haklı mücadelemizin dün yanındaydık, bugün yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere verdiği desteklerden dolayı Ticaret Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TOBB Başkanım Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na TOBB camiamıza, Bursa Valiliği’mize, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm bu olumsuz algılara rağmen bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir. Aynı şevk ve inançla ülkemiz ekonomisine sağlayacağı büyük kazanca inandığımız bu organizasyonu, şehrimize kazandırmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” değerlendirmesini yaptı.