Bir uçağın aylık sabit maliyeti 1 milyon dolar

22 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Finans Derneği Başkanı Batuğhan Karaer, koronavirüs salgınının, havacılık ve turizm sektörünü derinden sarstığını ve dünya ekonomisinde hiç görülmemiş daralma yarattığını söyledi.

Salgın sürecinde havacılık ve turizm sektörünün ağır bir yara aldığını belirten Karaer, '"Virüsle ilgili kriz ister kısa, ister uzun vadede çözülsün, krizden ilk etkilenen sektör havacılık olduğu gibi yine krizden de en son çıkacak sektör de havacılık olacak." dedi.

Havacılık sektörünün stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini, şirketlerin ise 2020 yılı yaz sezonu başında krizin atlatılacağı varsayımı ile durumlarını korumak çalıştığını anlatan Batuğhan Karaer, şöyle devam etti:

"Ama asıl olan krizin uzaması halinde nasıl bir strateji izlenecek. Tabi sektör dinamiklerinin merkezinde olan havayolu şirketlerinin stratejileri sektörün bütününü etkileyecek. Ayrıca devletlerin ve finans kesiminin havayolu şirketlerine nasıl ve ne kadar destek olacakları da önemli."

Virüs sonrası toparlanma ve gelişimin birçok kritere bağlı olduğunu belirten Karaer, şunları kaydetti.

"Sektörün geleceğine dönük olarak, krizin kısa, orta ve uzun vadeli mi olacağı, Virüsün etkisinin tamamen bitip bitmeyeceği, yoksa virüs ile birlikte belirli bir süre yaşamaya devam edilip edilmeyeceği, Devletlerin sektörlerine yapacağı desteklerin boyutu ve finans kesiminin sektöre yaklaşım ve tutumu belli edecek. Devletin ve finans kesiminin sektöre destek vermediği bir ülkenin havacılık sektörünün büyük bir kısmı yok olacak.'"

Yatan uçağın maliyeti 700 bin - 1 milyon dolar

Havayolu şirketlerinin yüksek sabit giderlere sahip olduğunu vurgulayan Finans Derneği Başkanı Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçuşlar olsun olmasın uçak kirası, personel ücretleri, teknik harcamalar ve sigorta giderlerine ilişkin ödemelerin her ay düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kira bedeli dahil (model ve tipine göre değişkenlik gösterse de) yaklaşık olarak orta gövdeli bir uçağın aylık ortalama sabit maliyeti 500-600 bin dolar, geniş gövde bir uçakta da 700 ile bir milyon dolara civarında olmaktadır."

Havacılık sektörünün geleceğinin, en başta virüs krizinden çıkış zamanına ve devletlerin ve finans kesiminin sektöre olan yaklaşımlarına bağlı olduğuna vurgu yapan Karaer, şöyle devam etti.

"Krizin bittiği andan itibaren uçuş faaliyetleri için iyi bir plana ihtiyaç vardır. Uçuşların tekrar başlaması ile birlikte şirketlerin kayıplarının telafisi için gecikme ya da iptallerde ödenen yolcu tazminatları, karbon emisyonu vergileri vb. uygulamaları da bir süre askıya alınmalı.'"

Çin krizden erken çıkıyor

Uçak üreticilerinin de üretime ara vermeleri nedeniyle sektörde arzın, talebin gerisinde kalacağını, kapasite sorunları yaşanacağını ve uçak fiyatlarının yükseleceğini öngören Batuğhan Karaer, şunları kaydetti:

"Krizin etkilerinin geçişi bölgesel bazda olur ise krizden en erken kurtulan bölge ve ülkeler daha avantajlı bir duruma gelecek. Dünyadaki uçakların yaklaşık yüzde 40’ına sahip Çin’in krizin etkilerinden erken çıkıyor olması da Doğu ve Güneydoğu Asya havacılık sektörü için büyük bir fırsat olabilir.Havacılık sektörü yeniden şekillenecek. Kriz uzun sürmesi halinde birçok şirketin yok olacak, yeni şirketler ve iş birlikleri ortaya çıkabilecek. Havacılık sektörünün arkasında durabilen ülkeler bu krizi fırsata çevirdikleri gibi, ekonomik açıdan da büyük bir avantaj yakalayacaklardır.'"