Birim, yeni tesis ve makine yatırımıyla verimliliğini artıracak

02 Mayıs 2018

BEYZA COŞKUNTÜRK

İZMİR – Siparişlerdeki artış ve talep edilen kısa teslim sürelerinin imalattaki verimliliklerini ve hızlarını arttırmayı zorunlu kıldığına vurgu yapan Birim Makina Satış Müdürü Murat Akkuş, “Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz sene makina parkurumuza yeni CNC dik işleme merkezleri, robot kaynak makinası başta olmak üzere bazı yatırımlar yaptık. Beyaz ve mavi yaka çalışan sayımızı arttırdık. Sanayi Bakanlığı tarafından 34’üncü Tasarım Merkezi olarak tescillendik ve yeni ürünlerimizi, yeni kurduğumuz tasarım merkezinde geliştirmeye başladık. 2017 senesini yaklaşık yüzde 50’lik bir ciro artışı ile kapattık. İhracatımızda yüzde 50’ye yakın bir artış sağladık. Ayrıca yurtiçinde de önceki yıllara göre daha yüksek adetli satışlar yaptık. Bu doğrultuda 2017 bizim için rekorlar yılı oldu” dedi.

Birim Makine olarak imal ettikleri elektrikle çalışan mobil ve sabit hurda elleçleme vinçleri sayesinde sektörde birçok kullanıcının dizel muadiller yerine elektrikli vinçleri kullanmaya başladığını ifade eden Akkuş, “ Elektrikli vinçlerin yaygınlaşması ile aynı iş aynı hızda 5’te biri maliyetle yapılabiliyor. Bakım maliyeti dizel vinçlerin 20’de biri kadar. Yakıtın ucuz olduğu ülkelere dahi sadece bakım maliyetlerinin azlığından ötürü bir çok sabit ve mobil elektrikli vinç ihracatı yaptık” diye konuştu.

Bu yıl içinde de imalattaki verimliliği arttıracak büyük bir CNC tezgahı sipariş ettiklerini dile getiren Akkuş, bu ivme ile önümüzdeki üç yıl içinde tezgah parkurlarını hem genişletmeyi hem de genelleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Yeni robot kaynak makinaları da alıp, üretimlerini daha teknolojik bir konuma taşımayı planladıklarını sözlerine ekleyen Akkuş, “Ayrıca mevcut 10 bin metrekare olan kapalı alanımızı 16 bin metrekareye çıkaracak bir inşaatı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2018’de yüzde 50 ciro artışı planlıyor

Bu sene için hedeflerinin 2017 cirosunu yüzde 50 artırıp şirket tarihindeki en yüksek ciroya ulaşmak olduğunun altını çizen Akkuş, sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da faaliyet gösteren geri dönüşüm sektöründeki birçok müşterilerinden gelen siparişlerin artışına bakıldığında bu hedefe ulaşacaklarına inandıklarını anlattı. 2018 yılının şimdiden 2017 yılından daha iyi bir yıl olacağını gösterdiğini kaydeden Akkuş, “Tahminimize göre 2018’de de yüzde 50 oranında ciro artışı sağlayacağız. 2018’in bizim için özel bir de önemi var. Bu yıl şirket kuruluşumuzun 30’uncu yılı. İhracatta beş yeni ülke, toplamda yüzde 50’nin üzerinde bir ciro artışı hedefliyoruz” dedi.

“Altı kıtada 60’dan fazla ülkede makinelerimiz çalışıyor”

Demir-çelik tesislerinde ve hurda toplama alanlarındaki makine ihtiyacını görerek faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Murat Akkuş, sözlerine şöyle devam etti: “Firmamız 1988’de Şevket Karahan tarafından İzmir’de kuruldu. Şevket Karahan kuruluşumuzun ilk yıllarında sektörde geri dönüşüm makinalarında yerli üretici olmadığını görerek bu sektöre eğildi. Kısa zaman içinde önce yurt içinde, sonra da yurtdışında yoğun talep gören Birim Makina ürünleri markalaşma yolunda hızlı bir atılım yaptı. Metal hurda preslerinden sonra ürün gamımızı hurda makasları, talaş briketleme presleri, kırıcılar, hurda elleçleme için sabit ve mobil vinçler, hurda temizleme ve ayırma üniteleri ile zenginleştirdik. İlk ihracatımız Ortadoğu pazarından başlayıp daha sonra sırasıyla Afrika, Avrupa, Asya, son olarak Güney-Kuzey Amerika ve Avustralya ile devam etti. 2018 itibariyle altı kıtada 60’dan fazla ülkede makinalarımız çalışıyor. Türkiye’de açık ara lider konumdayız ve dünya genelinde ilk 10 imalatçı arasındayız.”