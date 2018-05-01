Birlikler, makine yatırımıyla üretim kapasitesini artıracak

01 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Plastik hurdadan ikincil plastik hammadde üretimi yapan Birlikler Geri Kazanım, yılda 2 bin 760 ton üretim gerçekleştiriyor. Yeni makine yatırımıyla ürün çeşitliliğini artırmayı planlayan firma, makine parkı ile bu yıl Türkiye’nin ilk üç firması arasına girmeyi hedefl iyor. Kayseri OSB’de 2014 yılında kurulan firma, 5 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 9 bin metrekarelik alan üzerinde 45 kişi ile üretim yapıyor. Birlikler Geri Kazanım Genel Koordinatörü Mustafa Küçük, üretim hattı için yeni yatırım atağında bulunduklarını açıkladı.

İkincil plastik hammadde üretimi yapıyor

Yumuşak grup naylon hurdası atıklarından ikincil plastik hammadde üretiminde bulunduklarını ifade eden Mustafa Küçük, “Polietilen grubu naylon hurdaların, siyah renkli ve şeff af hurdaların geri kazanımını sağlayıp siyah natürel bal ve mavi renklerde çıkarıyoruz. Kısa vadede üretim alanında yatırım projelerimiz bulunuyor. Yeni makine parkımızla yılın ortalarında Türkiye’nin ilk üçü arasına girmesini hedefl iyoruz” dedi. Kayseri başta olmak üzere yurt genelinde 16 müşterilerinin bulunduğunu anlatan Küçük, “Boru, kompozit, panel ve poşet sektöründe hizmet veren firmalar, ürünlerimizi kullanıyor” diye konuştu. Ürün kalitesini ve verimi artırmak için Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getiren Küçük, daha az sayıda işçi ile daha fazla mal üretebilen makine araştırması yaptıklarını söyledi. Küçük, ürünlerini daha sağlam ve daha ergonomik hale getirmek için Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini de sözlerine ekledi.