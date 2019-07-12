“Bisikletle Yüzyıllık Macera” turunun Oyak Renault ayağı gerçekleşti

12 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği’nin (BUBİDOSD) geleneksel olarak düzenlediği “Yüz yıllık Macera” bisiklet turunun 10’uncusu Oyak Renault’nun da desteği ile Bursa’da başladı.

“Bisikletle Yüzyıllık Macera” turu Bursa’da 1897 yılında Ahmet Tevfik tarafından gerçekleştirilen bisiklet gezisini yaşatmak ve toplumlara sevdirmek amacıyla Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği’nin 10 yıl önce başlattığı ve geleneksel hale getirdiği etkinlik olma özelliğini taşıyor.

“Bisikletle Yüzyıllık Macera” turuna katılan bisikletçiler Mudanya, Bursa Balat ormanı, Kestel, İnegöl, Yenişehir, İznik, Gemlik ilçelerini içeren bir parkurda 187 kilometre pedal çevirecek. Tura Oyak Renault Otomobil Fabrikaları içinde faaliyet gösteren Oyak Renault Bisiklet Kulübü ORVELO’nun kırka yakın üyesi de katıldı. Turun yapılacağı 4 günde Bursa’nın güzelliklerini yaşamaya Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçilere çevreye saygılı, sıfır salımlı elektrikli Renault Zoé ve Renault Grubu’nun son gözdesi Yeni Clio eşlik edecek.

11 Temmuz’da, Mudanya’dan başlayan bisiklet turunun ikinci gününün startı Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında verildi. 150’den fazla bisikletçinin katıldığı start töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, BUBİDOSD Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Ayçetin ve ORVELO üyeleri hazır bulundu.

Oyak Renault’da düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları söyledi: “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 10’uncusu gerçekleşen ‘Bisikletle Yüzyıllık Macera’ turuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 10 yıl önce başlayan bu etkinliğin amacı, geleceğimiz olan gençlere bisiklet sporunu sevdirmektir. Etkinliğin önemli destekçilerinden ve Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Oyak Renault Otomobil Fabrikalarına ve Genel Müdürü Antoine Aoun’a şehrin gelişimine verdikleri destekleri için teşekkür ediyoruz.”

Bursa'nın güzelliklerini tanıtmak ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliğe destek verdikleri için mutlu olduklarını belirten Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yaklaşık 150 bisikletçiyi ağırladıkları törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, Türkiye’deki faaliyetlerimizin 50’inci yılını kutluyoruz. Yarım asırdır varlık gösterdiğimiz Bursa’da, ekonomik fayda yaratmanın dışında, toplumsal ve çevresel konularda da öncülük eden faaliyetlerimizle “sürdürülebilir gelişim” için çalışıyoruz. Üretim alanındaki başarılarımızı spor, eğitim ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz uzun soluklu projelerle pekiştirerek çalışanlarımızla birlikte topluma değer katmayı sürdürüyoruz. Toplumsal fayda yaratan çalışmalarımız kapsamında bu yıl da Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği’nin 10'uncu kez düzenlediği “Bisikletle Yüzyıllık Macera” turunun ana destekçiliğini üçüncü kez üstlendik. Bursa'da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve şehrimizdeki güzellikleri insanlarla paylaşmak adına gerçekleştirilen bu etkinliğe destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Oyak Renault olarak, gelecek nesillere en büyük mirasımız olarak gördüğümüz çevreci ve yeni nesil teknolojilerin kullanımına öncülük etmeye ve de Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya her zamanki kararlılığımızla devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.”

Törenin sonunda BUBİDOSD üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanından, trafikte sürücülerin bisikletçilere karşı daha duyarlı davranmalarını sağlayacak ‘Trafikte Bisiklet Var’ kampanyalarına destek istedi.