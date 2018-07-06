Bizimköy'den Avrupa'ya ihracat artıyor

06 Temmuz 2018

Sabiha Toprak

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı; Metraco İth.İhr.AŞ , proje ortaklığında gerçekleştirdiği ihracat çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nden 30 bin adet konfeksiyon ürünü Hollanda’ya gönderildi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanınmış markalara satışı yapılan kaliteli ve katma değeri yüksek konfeksiyon ürünlerinin Hollanda ağırlıklı “Scotch&Soda” markası başta olmak üzere çeşitli ürünlerin üretiminin sürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl 350 bin adet üretilen konfeksiyon ürün sayısının, bu yıl hedef proje ile 550-600 bine ulaşmasının beklendiğini dile getiren Zeytinoğlu, “Ortalama olarak temel ürünlerde yıllık 400 bin civarında üretim yapılan konfeksiyon bölümünde dağıtım merkezi olan Hollanda Dağıtım Merkezi’nden Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ülkelerine dağıtım yapılıyor” şeklinde konuştu.

118 engelli ile üretimlerin gerçekleştiği Bizimköy Engelller Üretim Merkezi’nde, yeni yatırımlar ile yeni istihdam alanları oluşturulduğunu kaydeden Zeytinoğlu, yeni kurulan konfeksiyon, kesimhane, baskı, nakış ve soft yıkama bölümlerinin geçtiğimiz ay hizmete girdiğini dile getirdi.