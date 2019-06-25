Blockchain teknolojisi konuşuldu

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - “Block Zinciri Teknolojisini Anlamak” konulu söyleşi, MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’nde; Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Demir, “Genç MÜSİAD Bursa Şubesi olarak üyelerimizin her konudaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz. Dünya kripto para ve bu uygulamaya doğru gidiyor. Biz de Ahmet Usta gibi bu konuda uzman bir isimden, son gelişmeler hakkında bilgiler alacağız. Kendilerini derneğimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Abdülkerim Demir’in yaptığı açılış konuşmasının ardından Ahmet Usta, söyleşiye katılanlara “Block Zinciri Teknolojisini Anlamak” konulu bir sunum yaptı. Usta, gerçekleştirdiği sunumun ardından gençlerin bu konulardaki sorularını yanıtladı. Programın sonunda Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir, günün anısında Usta’ya bir plaket takdim etti.