Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ilk satış noktası açıldı

29 Haziran 2020

MUĞLA-DÜNYA

Taze sebzelerden meyvelere, kurutulmuş ürünlerden reçellere, özenle şişelenen zeytinyağlarından özel sabunlara kadar Bodrum’da üretilen 85 farklı yerel ve doğal ürün, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) satış noktasında tüketiciyle buluştu. Bodrum Belediyesi’nin başlattığı tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında kurulan kooperatifin ilk satış mağazasının açılışını Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Aras, yerelde üretimin değerinin son dönemde çok daha fazla anlaşıldığını belirterek, “Bodrum 200 bin hektar ekilebilir, dikilebilir toprağı ile turizmin yanında önemli bir potansiyele daha sahip. Hem Bodrum’daki yerel halkımızla, hem turizmle hem de Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bu ürünleri buluşturacağız” diye konuştu. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cesur Öncel de Bodrum’un tarım altyapısına dikkat çekti. Öncel, “Bodrum’da önemli üreticilerimiz var. Burada ürettiklerimizi Türkiye’ye ve komşumuz Yunanistan’a pazarlayabiliriz” dedi.