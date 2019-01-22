Bölgesel kalkınmaya teknik destek

22 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık döneminde yapılan 45 başvurudan 17 adet teknik destek talebi başarılı bulundu. 16 proje asil listede, bir proje ise yedek listede yer aldı.

Program kapsamında, proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanacağı belirtildi.

Üç dönem halinde açıklanan 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Temmuz - Ağustos döneminde 39 proje başvurusu alındığı, 13 projenin desteklendiği kaydedildi. Eylül-Ekim döneminde ise 55 proje başvurusundan 19’u, Kasım-Aralık döneminde ise 45 projeden 16 proje destek almaya hak kazandı. Bu sonuçlarla birlikte 2018 Yılı Teknik Destek Programına toplamda 139 adet teknik destek başvurusu yapılırken, bu başvurulardan 49 tanesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, programın 28 Aralık 2018 tarihi itibariyle kapandığını hatırlatarak, Ajans’ın görev alanına giren Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Gerim, özellikle Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesine, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine, dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi ile sosyal gelişimin desteklenmesine yönelik faaliyetlere odaklandıklarını aktardı.