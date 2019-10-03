“Bolluk yaratabilecek mekanizmalar hızla hayata geçirilmeli”

03 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, beklentilerin 1.34 seviyelerinde olmasına karşın gerçekleşen rakamın 0.99 çıkmasında aylardır dile getirdikleri gibi gıda fiyatlarındaki düşüşün neden olduğunun görüldüğünü de ifade ederek, “Bu da tarımın desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Türkay, “Ancak konut faizlerindeki düşüş fiyatları da yukarı çekmiş görünüyor. Bu konuda da dikkatli olmak gerekli. Ayrıca doğal gaz ve elektrikte yaşanan zamların gelecek aylara yansıyabileceğini de düşünüyoruz. Rakam umut verici ancak kaygılarımız ortadan kalkmış değil” diye konuştu.

Türkay, enflasyonda kritik aylara girildiğini, burada hedeflenen başarıya ulaşılması halinde 2020’ye daha güvenle bakmanın da mümkün olabileceğini ifade ederek, “Bolluk yaratabilecek mekanizmaları hızla hayata geçirirsek, enflasyonu da işsizliği de, büyümeyi de çözeriz. Türkiye’nin bu gücü var. Yeter ki kullanabilsin” açıklamasını yaptı.