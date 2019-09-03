“Bolluk yaratmamız şart”

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, beklentilerin 1.30 seviyelerinde olmasına karşın gerçekleşen rakamın 0.86 çıkmasında tarım ürünlerindeki bolluğun etkisinin açıkça görüldüğünü ifade ederek, “Alkol ve tütünde yaşanan artış ise enflasyonun daha da düşmesini engelledi. Enerjiye yapılan zammın aynı oranda enflasyona yansımamasını umuyoruz” dedi. Türkay, enflasyondaki gerilemenin aynı oranda devam etmesi halinde Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi olan 13.9’a ulaşmanın mümkün olabileceğini ancak sonbahar ve kışta büyük engeller olduğunu da hatırlattı.

Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ay arayla doğal gaza yapılan zamlar, ‘Enflasyonla mücadele bitti mi?’ Sorusunu akla getiriyor. Gıda ürünleri yeniden zamlanırsa ve enerjiye yapılan zamlar aynı şekilde ürünlere yansırsa hedeften uzaklaşma da yaşanabilir. Enflasyonu, maliyetlerin azalması ve bollukla düşürebiliriz. Maliyetleri düşürmek çok da elimizde olmadığı için bize en yakın çözüm bolluk yaratmaktır. Bu da üretimin önündeki engellerin aşılmasıyla olur. Üretim artarsa, enflasyon düşeceği gibi, istihdam ve büyüme de sağlarız. Buraya odaklanmalıyız.” Tekrar güven ortamının oluşturulmasının şart olduğunu kaydeden Türkay, “Kapasiteler tam olarak kullanılamadığı için yeni yatırımlar da beklemeye alınmış durumda” dedi.