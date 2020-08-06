Bornova Belediyesi, kendi betonunu üretecek

06 Ağustos 2020

Bornova Belediyesi, atıl duran Fen İşleri Şantiyesi bünyesindeki beton santralini yenileyerek işler hale getirdi. Tesis ile kendi betonunu üretecek olan Bornova Belediyesi, her metreküp için 126.5 TL kâr öngörüyor. Yıllık ortalama 5 bin metreküp beton kullanan belediye bir yıl için 1 milyon 115 bin TL olan maliyeti 482 bin 500 TL’ye indirmeyi ve 632 bin 500 TL tasarruf sağlamayı hedefl iyor. Beton üretimindeki malzemelerin depolandığı toplam 110 ton kapasiteli iki silosu da bulunan santral, saatte ortalama 25-30 metreküp arası üretim kapasitesine sahip. Santral sayesinde artık daha düşük maliyetlerle beton üreteceklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yol, kaldırım gibi yatırımlar belediyelerin öncelikli ve temel görevleri arasında yer alıyor. Vatandaşların da bu yatırımlara ilişkin ciddi talebi var. Buralarda kullanılan betonları artık kendimiz üreteceğiz. Piyasadan metreküpünü ortalama 223 TL’ye aldığımız betonun bize maliyeti 96.5 TL’ye gelecek. Buradan sağladığımız tasarrufu başka alanlara yönlendireceğiz” dedi.