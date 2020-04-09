Borsa Başkanı Ergan; fındık ihracatındaki gidişatın desteklenmesini istedi

09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Toplantıda dünya ve Türkiye’deki koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya

yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı. Hisarcıklıoğlu, gelişmelerin ve ihtiyaçların günlük olarak da takip edilerek, iş aleminin karşılaştığı sorunların hükümet nezdinde çözümü için gereken tedbirlerin alınması konusunda aralıksız çaba gösterdiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Başkanlarımızdan üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, telekonferans yöntemiyle karşılaşılan sorunlar ile önerilerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Ergan, özellikle ekonominin büyük kısmında durgunluk yaşanmasına rağmen fındık gibi stratejik ürünümüzde ihracatın iyi gittiğini ve bu nedenle sanayici ve ihracatçının teşvik edilerek gidişatın desteklenmesini talep etti.