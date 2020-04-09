Borsa Başkanı Ergan; fındık ihracatındaki gidişatın desteklenmesini istedi
Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye’deki odaların ve borsaların başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.
OSMAN ŞİŞKO-TRABZON
Toplantıda dünya ve Türkiye’deki koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya
yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı. Hisarcıklıoğlu, gelişmelerin ve ihtiyaçların günlük olarak da takip edilerek, iş aleminin karşılaştığı sorunların hükümet nezdinde çözümü için gereken tedbirlerin alınması konusunda aralıksız çaba gösterdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, "Başkanlarımızdan üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, telekonferans yöntemiyle karşılaşılan sorunlar ile önerilerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.
Ergan, özellikle ekonominin büyük kısmında durgunluk yaşanmasına rağmen fındık gibi stratejik ürünümüzde ihracatın iyi gittiğini ve bu nedenle sanayici ve ihracatçının teşvik edilerek gidişatın desteklenmesini talep etti.