Borsa başkanından ‘zeytin ve zeytinyağı tüketin’ çağrısı

23 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Çin’in Wuhan Kentinden başlayarak Türkiye dâhil olmak üzere tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsünden korunmak adına zeytin ve zeytinyağı tüketiminin bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyleyen Çakır, “Zeytinin sağlık açısından son derecede önemli bir role sahiptir, zeytin kandaki kötü kolesterolü giderir iyi kolesterol açısından zenginleştirir. Kan basıncını kontrol eder, kan pıhtılaşmasını önler, içerdiği vitaminler açısından mükemmel bir kaynaktır. besleyici sodyum, potasyum, magnezyum, demir, fosfor, iyot gibi mineral ve amino asitleri içerir, antioksidan olarak hücreleri korur. Özellikle zeytin oksidatif stres ve kronikviral hastalıklar sırasında sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol almaktadır” dedi.

“Zeytini sofralarınızdan eksik etmeyin”

Gemlik Ticaret Borsası olarak Coğrafi İşaretli Gemlik Zeytini denetimlerinin düzenli yapıldığını söyleyen Çakır, “Coğrafi İşaretli Gemlik Zeytini özellikle dalında kendiliğinden kararır, siyah renge dalındayken döner, karardıktan sonra hasat işlemi yapılır. 6-9 ay gibi bir süre ile sadece tuz ve su fermente edilir, kesinlikle kimyasal katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak işlemi yapılır. İnsanlarımız bu süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmeli ve zeytini sofralarından eksik etmemeleri gerekir” diye konuştu.