Borsa, Bursa’nın tarım potansiyelini artıracak

09 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile Borsa’nın sivil mimari örneği binasında bir araya gelerek, BTB'nin faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Özer Matlı, bin 51 üyesi bulunan BTB’nin 2019’un 11 ayında 4 milyar 36 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını, son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine de imza attıklarını kaydetti. Sütaş, Pro Yem, Hastavuk, Akbaşlar Tekstil, Harput Tekstil, Tarfaş, Marmarabirlik, Özdilek ve Göliplik gibi Türkiye ve Bursa ekonomisine katma değer yaratan firmaların Borsa üyesi olduğuna işaret eden Matlı, en çok işlem gören ürünler arasında zeytin, mısır, yaş sebze meyve, canlı hayvan ve büyükbaş, küçükbaş etin yer aldığını bildirdi.

“Lisanslı depoculuk gelişirse tarım da gelişir”

Bursa’nın markalaşması ve tanıtımıyla ilgili projelere de imza atacaklarını belirten Matlı, “Bursa’nın endemik ve aromatik bitkiler ile coğrafi işaretli ürünler alanında adımlar atması gerekiyor. Bursa’nın tarımsal anlamda yeterli potansiyelinin olduğunu ancak daha katma değerli hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa olarak bu yönde çalışmalarımız olacak” dedi. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun teklifi üzerine 2018 yılında kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) da ortağı olduklarına vurgu yapan Matlı, TÜRİB’in üreticilere anlatılması ve lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için de faaliyetlerde bulunduklarına işaret etti. Matlı, “Bu tek başına tarımda bir devrim. Lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün

senetleri ile ülkedeki tarım envanteri çıkarılacak, verimlilik sağlanacak, üründe kayıpların önüne geçilecek. Ürünün gerçek fiyatının belirlenmesi, standartlaştırılmış ürün ile tarım sanayi hammadde gereksiniminin karşılanmasında maliyet, zaman ve temin edilememe riskinin yönetimi sağlanacak. Müstahsiller, ziraat odaları, siyasiler ve Tarım İstişare Kurulu’nda ilgili taraflarla bir araya gelerek bilgilendirme yapıyoruz. Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi tarımın da gelişmesine zemin hazırlayacak” diye konuştu. Bursa’da tarım ve hayvancılığın katma değerli olarak kalkınması noktasında Borsa olarak girişimcilik eğitimlerinden AB projelerine kadar pek çok çalışma yürüttüklerini vurgulayan Matlı, aynı zamanda Avrupa Ticaret Borsaları Birliği (ECE) üyesi olduklarını da dile getirdi.

Cezaevinde tarımsal üretim

Adalet Bakanlığı’nın İş Yurdu Projesi kapsamında Bursa E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 7 dönümlük arazide hükümlüler tarımsal faaliyette bulunuyor. Şubat ayında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nün ardından, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürütülen çalışmaların hız kazandığını anlatan Özer Matlı, ‘Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi’ isimli proje kapsamında gıda işleme alanında imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu gençlerin yetiştirileceğini bildirdi.