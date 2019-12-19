Borsa ile Teknik Üniversite ortak proje geliştirecek

19 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) – Protokol törenine Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İbrahim Özmen, BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB GGK Üyeleri ve BTÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Doç. Dr. Onur Sayar ile Dr. Cihan Kabaoğlu katılım sağladı.

Bursa’nın bir tarım şehri olduğunu dile getiren BTB Başkanı Özer Matlı, “Tarımı teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla güçlendireceğiz, şartlar ne olursa olsun Bursa’mıza, çiftçimize, eli nasırlı üreticimize kazandırmak için, Bursa için, Bursa’nın tüm değerleri ile işbirliği, fikir birliği, güç birliği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi ile akademik kültürel değişim programları ile diğer işbirliklerine dayalı faaliyetlerin çoğaltılması, kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla “Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzaladık” dedi.

Üniversite-Sanayi İşbirliğine dayalı çalışmaların bu protokolle daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yapılacağını dile getiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Bursa Ticaret Borsası ile bölgesel, ulusal alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikleri organize edeceğiz. BTÜ’de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj ve bitirme projesine yönelik işbirliği çalışmalarını yürüteceğiz. Ayrıca lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara ayrılan kontenjanlardan yararlanmasına yönelik çalışmaları da bu protokolle hayata geçireceğiz” dedi.