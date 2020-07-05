Borsa’nın proje okulu, sektöre nitelikli işgücü kazandıracak

05 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalanan ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında, Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu olan ve ‘Türkiye`nin ilk tarım lisesi’ olma özelliği taşıyan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl Protokol Yürütme Kurulu Toplantısı, pandemi sonrasında ilk kez gerçekleştirildi. Toplantıya; Bursa Ticaret Borsası adına Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur, Genel Sekreter Fehmi Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Hande Ceylan, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörü Hakan Babaç ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Bulut katıldı.

“Gençlerin eğitimi ve istihdamı için elimizden geleni yapacağız”

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili Gökhan Onur, beşeri sermayenin en önemli bileşenlerinden biri olan eğitime, ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’nin ilk tarım meslek lisesi olmasının yanı sıra Bursa’da tarımsal sanayide gelişimin sağlanmasında da ciddi katkıları olduğunu vurgulayan Onur, “Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınmanın hızlandırıcısıdır. Bursa Ticaret Borsası olarak, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitime özel bir önem verilmesi gerektiğinin farkındayız. Yönetim Kurulumuz ve Meclisimiz ile birlikte, okulumuzun Türkiye’ye rol model olması için fiziki alanların iyileştirilmesinden burs ve staj imkânlarına, teknolojik alt yapısının iyileştirilmesinden mentorluğa kadar, gereken tüm desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yapacağımız çalışmalarla, gençlerimizi hem sektörün aradığı niteliklerle donatmış hem de istihdama katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilecek”

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ise lisede Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Laboratuvar Hizmetleri ve Tarım alanlarında, 44 öğretmenle 487 öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti. Protokolün amacının sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Altıntaş, “Bu proje ile mesleki eğitimin dinamik bir biçimde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. Eğitim içerikleri, TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençler, nitelikli personel pozisyonunda iş sahibi olabilecek” dedi.