BOSBİR AŞ sanayicinin artan elektrik maliyetlerine çözüm arıyor

24 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BOSBİR AŞ. Bursa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına kaliteli, kesintisiz ve uygun fiyatlı enerji temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. NOSAB’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ile Bursa’da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanları ile bölge müdürleri katıldı. Toplantıda BOSBİR A.Ş’nin gelecek planlaması masaya yatırılırken, artan enerji maliyetleri karşısında sanayi kuruluşlarına alternatif çözümler sunmanın yolları arandı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOSBİR A.Ş.’nin Bursa’daki organize sanayi bölgeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağladığını söyledi. BTSO olarak Türkiye’nin güçlü bir sanayi ülkesi olması hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Burkay, “Dünyada yaşanan ekonomik rekabet gün geçtikçe daha zorlu bir hale geliyor. Bu rekabet ortamında yüksek katma değerli ve rekabetçi bir üretim yapısına sahip olmalıyız. İş dünyasının çatı kuruluşu olarak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, yeni çağın sanayi anlayışına uygun şekilde teknoparkların ve TEKNOSAB gibi yeni OSB’lerin kurulmasına öncülük ediyoruz. Son dönemde ülkemizin üretim ekonomisini öncelikli gündem olarak belirleyerek yerli ve milli üretimi öne çıkarması sanayicilerimiz için de büyük bir moral kaynağı oldu. Faaliyet alanları itibariyle Bursa’da yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde sanayimizi yeni yatırımlarla büyütmek hedefiyle eğitim başta olmak üzere birçok konuda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Güçlü sanayi, güçlü Türkiye demek” dedi.

Ev sahibi olarak söz alan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, OSB’lerin yeni projeler geliştireceğini belirterek, “Bursa’da sanayi üretimini artırmak için OSB’ler olarak daha çok bir araya geleceğiz ve yeni projeler üretmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Toplantıda BOSBİR A.Ş.’nin gelecek planlaması masaya yatırılırken, artan enerji maliyetleri karşısında sanayi kuruluşlarına alternatif çözümün yolları arandı. Toplantı OSB Başkanlarının görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.