BOSİAD Başkanı Çağan’dan meslek liseli gençlere moral

26 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, yüzyılın felaketi ile dünya, ülke ve kent ekonomisinin olumsuz etkilendiği, bu dönemde evde kalma fedakârlığı gösteren mesleki ve teknik liseli gençlerle bir video konferans gerçekleştirerek ‘Bizim için önemlisiniz’ mesajını tekrarlayarak moral verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası BOSİAD’ın himayesi altına giren Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde içindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin evlerine online ortamda konuk olan Çağan, her durumda mesleki eğitimin ve gençlerin yanında olacaklarını söyledi. Öğrencilerle görüşmesinin başında Covid-19 pandemisi ve ekonomiye etkilerini değerlendiren Rasim Çağan, Çin’de başlayan salgının çok kısa zaman içinde dünyaya yayılarak bütün ülkeleri etkilediğini belirtti.

“Mayıs ortasından sonra hayat normalleşecektir”

“Bu virüs bizim en büyük pazarımız olan Avrupa’yı etkileyince Avrupa’da işler durdu, orada işler durunca Türkiye’de durdu” diyen Çağan şunları söyledi: “Koronavirüs kaynaklı riskler küresel ekonomiyi derinden etkiledi. Ülkemiz genelinde de işler durmuş vaziyette. Bizim organize sanayi bölgemizde de işler yüzde 60 düşmüş durumda. Ancak bu bir geçiş dönemi ve şirketlerin tahminen 2 aylık sıkıntılı zamanı olacak. Sonra salgının yayılması hafifleyecek. Ben bu durumun birkaç ay içinde yönetilebilecek bir kriz olduğunu düşünüyorum. Ve üretimde çarklar yeniden dönmeye başlayacaktır. Krizi yönetmesi bakımından ülkeler de birbirinde ayrışıyor ve Türkiye bu konuda çok başarılı. Gelişmiş ülke olmanın tanımını sadece kişi başına düşen milli gelirle ölçemeyiz. Örneğin Amerika’da bir hastane yatırımından önce yapıldığı bölgedeki kapasiteye bakılır ve kapasite yeterli değilse o yatırımdan genellikle vazgeçilir. Fakat Türkiye ve Almanya gibi ülkeler sosyal devlet anlayışıyla önce halkın sağlığı ve güvenliğini düşünerek yatırımlarını gerçekleştirir. Bu yüzden yaşadığınız ülkeyle gurur duymalısınız. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, alınan tedbirlere uyarak bu krizi daha iyi kontrol edebileceğiz. Ben mayıs ayının ortasından sonra hayatın normale dönmeye başlayacağını, fabrikaların yeniden açılacağına inanıyorum. Sizler bu süreçte evde kalmak zorundasınız, belki çok sıkılıyorsunuz ama bu fedakârlığı ülkeniz ve büyükleriniz için yapmanız gerekiyor.”

“Derslerinize çok çalışarak görevinizi yerine getirin”

Krizin ardından Türkiye’nin daha fazla talep göreceğini de kaydeden Çağan, “Dünyada birçok ülke Çin’i bu krizden sorumlu tutuyor. Bu yüzden Çin malları daha az tercih edilecek, özellikle Avrupa daha çok Türkiye’ye yönelecek. İşte bu yüzden biz sanayiciler şirketlerimizi ayakta tutmak için çalışmalıyız. Siz öğrenciler de evden çıkmayarak ve derslerinize çok çalışarak görevinizi yerine getirmelisiniz” dedi.

“İletişim becerilerinizi geliştirin”

Bir öğrencinin, “Mühendislik okumak için hangi üniversiteleri tercih etmeliyiz? Mutlaka İngilizce öğrenmeli miyiz?” şeklindeki sorusunu da Rasim Çağan şöyle yanıtladı:

“Okul ilk işe girişte önemlidir ama işte tutunmak ve başarılı olmak için insan ilişkilerinizi ve iletişiminizi de mutlaka güçlendirmelisiniz. İletişim kabiliyetleri öğrenilen bir şey ve erken yaşta öğrenmek çok daha kolay. İlişkilerinizi iyi tuttuğunuzda önce ailenizle, sonra çevrenizdeki insanlarla ve nihayetinde iş hayatında başarılı olursunuz. Bu sizin için altın bir bilezik olacaktır. Bununla birlikte, birden fazla dil öğrenmek çok güzel ama bir tanesini en iyi şekilde öğrenmek de çok önemli. Ve bugün dünyada kabul gören dil İngilizce. Dünyadaki literatürü ve gelişmeleri takip etmek için İngilizce bilmek gerekiyor. Lisan şart ve lisan olmadan kendinizi geliştiremiyorsunuz, araştırma yapamıyorsunuz. Bu yüzden İngilizceyi kesinlikle öğrenin. Ve artık iletişim çok arttı, her türlü imkâna sahipsiniz. Özellikle televizyonlardaki altyazılı filmleri ve programları mutlaka izleyin. Bu değerli vakitleri sakın kaçırmayın.”

BOSİAD Başkanı Çağan, “Kriz şirketinizi etkiledi mi?” “Çin’den mal alımı azalırsa bu durumun Türkiye’ye zararı olur mu?” “Bugünlerde evde kalmak zorunda olan çocuklar bu durumu fırsata çevirmek için neler yapmalı?” şeklinde öğrencilerden gelen çeşitli soruları da yanıtladı. Ayrıca, video konferansa katılan öğrencilerden isteyenlere birer kitap da hediye etti.

Rasim Çağan, mesleki eğitimin gelişimi noktasında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri burs, staj, istihdamda öncelik gibi çalışmaların, hayat normale döndükten sonra kaldığı yerden devam edeceğini de açıkladı.