BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çağan: Sınav şimdi başlıyor

29 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyümesini değerlendirdi.

Çağan, ilk çeyrekte dünyada birçok ülkenin ekonomisinin ciddi anlamda daralma yaşadığını belirterek, "Avrupa’da da 12 ülkede daralma gözlenirken, Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyümesi çok olumlu bir tablo. Bu büyümede yüzde 6,2 oranında genişleyen sanayi üretiminin payı ise büyüktür. Pandemi etkisiyle ikinci çeyrek rakamları küçülme olarak gelecektir. Çünkü üretimin durduğu, fabrikaların çalışmadığı bir iki ayı geride bıraktık. Ve açıkçası bu iki ayı telafi etmek kolay olmayacak. Fakat ilk çeyrekteki bu büyüme rakamı bize gösteriyor ki eğer salgın yaşanmasaydı Türkiye 2020’de beklentilerin çok üzerinde büyüyecekti. Dünyada da ekonomik çarklarının hızlanacağı bir ikinci yarıyılın başlamasını ümit ediyoruz. Ve Türkiye’yi tercih eden ülkelerin, özellikle tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen yabancı şirketlerin sayısının artacağına inanıyorum. Esas sınav şimdi başlıyor. Yaşanan bu küresel krizden çıkışta, Türkiye’nin daha cazip bir ülke olması bir fırsat yaratabilir. Ancak bu şekilde COVID-19’un etkilerini daha az hasarla atlatabiliriz.” açıklamasını yaptı.