BOSİAD’ın mesleki eğitim çalışmalarına tam not

06 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019 yılında Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyarette BOSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında başlatılan çalışmalar, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve BOSİAD temsilcilerinin katıldığı Protokol Yürütme Kurulu’nda değerlendirildi. Protokol kapsamında “öncelikli okul” olarak belirlenen Atatürk MTAL’de başlatılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve mesleki organizasyonlar, öğretmen eğitimleri, burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konuları ele alındı.

İşbirliği çerçevesinde başlatılan çalışmaların ilk ürünü olan “Gel Hadi Gel Meslek Lisesine” isimli rap klibinin ülke çapında büyük ses getirdiğini ve yankı uyandırdığını ifade eden Bülent Altıntaş, “Yaptığımız değerlendirmeler, işbirliğimizde mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile ilerlendiğini ve nokta ihtiyaçlar olarak nitelenebilecek sorunlara çözümler getirildiğini ortaya koymuştur. Bugüne kadar vermiş oldukları destekler, işbirliğimizin sürdürülebilirliği için gösterdikleri gayretler ve bizlere hissettirdikleri heyecan için BOSİAD yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir tohum ekerek yola çıktık”

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da, mesleki eğitimde farkındalık yaratmak adına bir tohum ekerek yola çıktıklarını, tüm çabalarının bunun sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Başkan Çağan, şöyle devam etti: “Bu süreci iyi planlamamız gerekiyor. Öncelikli okul olarak belirlediğimiz Atatürk MTAL ile aramızda ciddi bir sinerji oluştu. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okulumuzun gelişimine katkı sunmak için heyecanla hareket ediyoruz. 2020’de de bu konunun üstüne gitmeye devam edeceğiz. Çünkü gençlerin mesleki-teknik eğitime yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan yetiştirilmesi adına oldukça önemli.”

BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin de, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “Mesleki eğitimin Türkiye’nin geleceği olduğuna inanıyoruz. Ülke genelinde kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü potansiyelinin oluşturulmasında mesleki ve teknik eğitim büyük önem taşıyor. Biz de tüm adımlarımızı bunun farkında olarak ‘gelecek’ odaklı atmaya çalışıyoruz ” diye konuştu.

Protokol kapsamında “öncelikli okul” olarak belirlenen Atatürk MTAL’de, BOSİAD tarafından şu çalışmalar gerçekleştirildi: Alanlarında uzman kişilerin okulda öğrencilerle buluştuğu “Meslek Erbapları ile Buluşma” etkinlikleri düzenlendi. Mesleki gelişime dönük okul için eğitim/seminer programları, yarışmalar, öğretmen eğitimleri, BOSİAD desteğiyle organize edilen teknik geziler ve fuar ziyaretleri yapıldı. BOSİAD üyesi işletmelerde staj imkânı gibi mesleki gelişim desteklerinin yanı sıra 5 öğrenciye burs desteği sağlandı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlandı. BEBKA Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Endüstri 4.0 Laboratuvarı projesinin eş finansmanının yanı sıra, projeyle ilgili fiziki alanların inşası üstlenildi.