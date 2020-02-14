Bosna Hersek’ten iş birliği teklifi

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO, farklı coğrafyalardan üst düzey konukları Bursa’da ağırlamaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde Danimarka’dan Tataristan’a, Güney Afrika’dan Özbekistan’a kadar başkonsolos ve ticaret müşaviri düzeyinde önemli misafirleri ağırlayan BTSO, son olarak Bosna Hersek’in üretim merkezlerinden birisi olan Travnik’ten gelen iş dünyası temsilcilerini konuk etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Muhsin Koçaslan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz tarafından ağırlanan heyette, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemriç, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek de yer aldı.

“Gönül bağını ticarete yansıtmalıyız”

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa ile Bosna Hersek arasındaki köklü tarihi bağın ticarete yansımadığını belirterek, Bursa iş dünyası olarak ekonomik işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Bursa’da düzenlenen Junioshow ve Bursa Textile Show gibi tekstil sektörüne yönelik fuarlarda Bosna Hersekli birçok firmayı ağırladıklarını hatırlatan İsmail Kuş, Bursa’da Bosna Hersek ile ticaret yapan firma sayısının 205 olduğunu vurguladı. Bursa’nın Bosna Hersek’e olan ihracatının 17 milyon dolar olduğunu anımsatan İsmail Kuş, “Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Balkanlarla çok derin ve güçlü bağlara sahibiz. Türkiye ekonomisinin üretim merkezi Bursa’mızda da Balkan kökenli çok sayıda iş insanı faaliyet gösteriyor. Bursa ve Balkan ülkeleri ortak geçmişinin ve coğrafi yakınlığının getirdiği avantajları daha fazla kullanmalı ve işbirliklerini güçlendirmeli” ifadelerini kullandı.

“70 yıllık tekstil tecrübesine sahibiz”

Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemriç, Bosna Hersek’in 70 yıllık tekstil üretim merkezlerinden olan Travnik’te Mayıs ayında önemli bir fuar organizasyonuna imza atacaklarını söyledi. Fuarın tanıtımı için Bursa’da ve İstanbul’da ziyaretler yapacaklarını dile getiren Hadziemriç, geçen sene ilki yapılan ve bu yıl 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Timod Expo' Fuarı’na Bursalı firmaları davet etti. Bursa’ya sürekli geldiğini ve yabancı olmadığını ifade eden Hadziemriç, “Bizler Bursalı tekstil sektörü temsilcilerimizle birlikte işbirliğimizi artırmak istioruz. Kentimizde tekstil sektöründe 5.000 kişilik bir istihdamımız var. Firmalarımızın yüzde 90’ı AB ülkeleri ile ticaret yapıyor. Bosna Hersek’i Avrupa’ya açılan bir kapı gibi görebilirsiniz. Asgari ücret şu anda ülkemizde 217 euro civarında. Devletin yatırım yapmak isteyenlere önemli teşvikleri var. Bursa ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Bursa ve Balkan Ticaret Köprüsü daha da güçlenmeli”

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek de programa ev sahipliği yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederek, “BTSO’nun Bursa iş dünyasının ihracatını geliştirmek adına önemli projelere imza attığını kamuoyundan yakından takip ediyorum. Her sektöre yönelik rol model projeler hayata geçiriliyor. Bu vizyonundan dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum. Bosna Hersek’te tekstil sektörüne yönelik düzenlenecek fuar, Bursa iş dünyasına yeni fırsatlar sunacaktır. Karşılıklı ziyaretler ile Bursa ve Balkan coğrafyası arasındaki ticari işbirliklerini daha fazla güçlendirmeliyiz” dedi.

Tekstil firmalarına Bosna Hersek brifingi

Program kapsamında ayrıca Belediye Başkanı Admir Hadziemriç ve Bosna Hersek Deri, Tekstil ve Ayakkabı Üretici ve İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Amir Meciç, Bursalı firmalarla bir araya geldi. Bosna Hersek’in yatırım imkanları hakkında bilgi veren Hadziemriç ve Meciç ayrıca Travnik’te düzenlenecek 'Timod Expo' Fuarı hakkında bilgiler aktardı.