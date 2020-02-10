Boyçelik, 10 milyon $'lık boru ve profil ihraç edecek

10 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ

80 ülkeye ihracat yapan Boyçelik, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Kuzey Afrika pazarları ile çalışıyor. 2020 yılı için mevcut pazarları korumanın yanı sıra Afrika’da yeni pazarları ihracat ağına eklemeyi hedefleyen Boyçelik, 2019’da önceki yıla oranla yüzde 5.4’lük ciro artışı gerçekleştirdi.

Bu yıl yeni yatırımlarla kapasiteyi artırmayı, ürün gamını genişletmeyi ve ihracat pazarına yeni ülkeler eklemeyi hedeflediklerini söyleyen Boyçelik Genel Müdürü Levent Yılmaz, “2019 yılı ortalarına kadar soğuk haddelenmiş hammadde kullanarak üretim yapıyorduk. 2019 yılı ortalarında makine parkımızı geliştirerek, sıcak haddelenmiş hammadde ile 1.5 milimetre ve 2 milimetre boru ve profil üretimine başladık. Boru ve profil üretiminde, bir önceki yıla göre sektördeki daralmaya rağmen yüzde 2.5 reel büyüme kaydettik” dedi.

Boyçelik’in Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bilgi veren Yılmaz, “Ar-Ge bünyesinde yapılan çalışmalarımız, ürettiğimiz mamullerin kullanıldığı nihai sektörlerde müşterilerimizin maliyet ve zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Bu bağlamda ürünlerimizin hitap ettiği nihai sektörleri yerinde ve fuarlarda inceleyerek yeni ürünler geliştiriyoruz ve mevcut ürünlerimizi geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz. Elektromanyetik akı testi, iç çapak alma prosesi, çoklu boy kesim hizmeti ve özel yüzey kalitesinde derin sıvamalık malzeme üretimi ilgili faaliyetlerin verimli sonuçları oldu” ifadelerini kullandı.

12 milyon liralık yatırımla kapasiteyi artıracak

Bu yıl kapasitelerini yaklaşık yüzde 8 oranında artıracak bir yatırım hazırlığı içinde olduklarını aktaran Yılmaz, “Yaklaşık 12 milyon lirayı bulmasını beklediğimiz yatırım ile ürün gamımıza yeni ürünleri de dahil edeceğiz. Söz konusu kapasite artışının pazar büyüklüğümüze ve sektördeki ürün çeşitliliğine olumlu katkıları olacağı düşünüyoruz” dedi.