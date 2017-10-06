Boyteks, markalı ürün ihracatı ve katma değerli ürünlerle büyüyecek

06 Ekim 2017

TİM’in 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’den en fazla ülkeye ihracat yapan dokuzuncu firma olan Boyteks, markalı ürün ihracatında da ilk 10’da yer alıyor. Firma, inovasyonu esas alan 100’den fazla ürün grubu ile yeni dönemde de ihracat gelirini artırmak istiyor.

Küresel pazarın önemli yatak kumaşı üreticileri arasında yer alan Boyteks, Türkiye’nin markalı ürün ihracatı yapan firmaları arasında ise ilk 10’da yer alıyor. Mobilya ve yatak kumaşında akla gelen ilk markalar arasında yer alan firma, global pazarın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kayseri’de 2002 yılında kurulan Boyteks, genç bir marka olmasına rağmen bugün itibarıyla dünyanın lider yatak kumaşı üreticileri arasında yer alıyor. Küresel arenada yüzde 9’un üzerinde pazar payına sahip markanın ürünlerini 101 ülkedeki yatak ve mobilya üreticileri tercih ediyor. 2003 yılında Bursa’da kurulan Boyteks döşemelik kumaş işletmesi ve 2011 yılında kurulan Boyteks Halı işletmesi ile Boyteks, bugün itibarıyla endüstriyel tekstilde pazara yön veren oyuncular arasında yer alıyor.

Küresel oyuncular gibi hareket edip yatırımlarını buna göre yaptıklarını söyleyen Boyteks Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, Ar- Ge’yi kurum kültürlerinin bir parçası yaptıklarını dile getirdi. Bunu üretimin her aşamasına yaymak istediklerinin altını çizen Yıldırım, sektörde fark yaratmak için ürün geliştirmenin elzem olduğunu öne sürdü. Rekabet güçlerini yeni ve özel ürünlerle koruyacaklarına işaret eden Yıldırım, “Serinlik hissi veren Cooler, denge ve konsantrasyonu sağlayan Biorytmic Sleep, manyetik terapi etkisi sağlayan Magnerest gibi farklı teknolojilere sahip 100’den fazla ürünümüzü, Ar-Ge ekibimizin yoğun çabaları ile yaşam alanlarına taşıyoruz. Firma olarak inovasyon anlamında sektörün öncüsü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Müşterilerine konsept bir hizmet sunarak, marka değerini artırmaya odaklandıklarını anlatan Mustafa Yıldırım, müşterilerine yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halı adına aradığı her şeyi sunma gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Halen yatak kumaşı tesislerinde örme, dokuma, spacer, fitil, velour ve havlı kumaş ihtiyaçlarına cevap verdiklerini aktaran Yıldırım, “Klasik uyku ürünlerine teknik tekstil, inovasyon ve teknolojiyi getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, döşemelik kumaşta ise dokuma döşemelik kumaş, çözgülü örme, bahçe kumaşları, ofis mobilyası kumaşları ve kadife ihtiyaçlarını karşılıyor, halı ile de yurt içi ve dışında evlerin dekorasyonuna modayı ve estetiği taşıyoruz” diye konuştu.