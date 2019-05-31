BSMMMO’da yeni dönem başladı

31 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Devir teslim töreninin açılışında söz alan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz konuşmasına, “Odamız, bugün yepyeni bir faaliyet dönemine adım atıyor. Törenimizden önce kurullarımız ilk toplantılarını gerçekleştirdi ve görev dağılımlarını yaptı. Odamızın yeni yönetim kadroları olarak karşınızdayız. Odamız ve meslek camiamız adına, güzel ve verimli bir dönem geçirmeyi ümit ediyoruz” diyerek başladı.

Oda’nın bu döneminde de ‘Nispi Temsil Sistemi’ ile yönetileceğini dile getiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, “Oda üye sayımız 5 bini aştığından bu dönem yönetim kurulumuz 9 kişiden oluşacak. Çağdaş Muhasebeciler Grubu’ndan 5, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu’ndan ise 4 kişi yönetim kurulumuzda yer alacak. Yönetim olarak, öncelikli hedefimiz, mesleki menfaatlerimizi ön planda tutarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek olacak. Hepinizin huzurunda, 2016-2019 döneminde Odamız kurullarında görev yapan tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, yeni çalışma dönemimizin, meslek camiamız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Genel kurul ve seçimler neticesinde Doğan Yılmaz başkanlığındaki BSMMMO Yönetim Kurulu’nda Nazan Özsoy başkan yardımcısı, Fatma Çil Eradaş sekreter, Bircan Kılıç sayman, İsmail Özdemir, Asım Karaman, Fatih Arslan, Bünyamin Savaş Albayrak ve Osman Yıldırım ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Ayhan Erken başkanlığındaki Denetleme Kurulu’nda, Bünyamin Çolak ve Sibel Çelik Torun yer alırken, Nurcan Güngör başkanlığındaki disiplin kurulunda ise Basri Açıkgöz, Sema Aslan, Sedat Öpçiner ve Şahinaz Üyük üç yıl süresince görev yapacak.