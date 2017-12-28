BTSO, ekonominin kahramanlarını ödüllendirecek

28 Aralık 2017

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 44’üncü kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla yarın gerçekleştirilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek törende 8 ayrı kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, İhracat, İnovasyon, İstihdam, Dönüşüm ve Fark Yaratanlar, En Fazla Ar-ge Çalışması Yapan KOBİ’ler ve Sektör Liderleri kategorilerinde 87 ödül dağıtılacak.

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ödüllerin Bursa ekonomisi için önemli bir referans değeri taşıdığına dikkat çekti. Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası 2017 yılında da birçok sektörde küresel başarı hikayeleri yazmayı sürdürdü. Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı koyan tüm firmalarımızı ve girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Zorlu koşullara rağmen büyük başarılara imza atmaya devam eden Bursa iş dünyasının önünün artık daha açık olduğuna inanıyor; tüm iş dünyası temsilcilerimizi, birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz gurur gecemizde bir arada görmeyi temenni ediyorum” dedi.