“BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”

31 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) tarafından gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, ULUTEK Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, akademisyenler, ULUTEK çalışanları ve firma temsilcileri katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldiği ilk günden itibaren ULUTEK ailesinin de bir ferdi olduğunu söyledi. Gelecek dönemde BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Rektör Ahmet Saim Kılavuz; “Bu doğrultuda paydaşlarımızla birlikte, elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay, iş dünyasının önemli bir şahsiyeti. Kendisi ve BTSO yönetimi ile işbirliğini arttırarak devam ettireceğimizi de buradan söylemek istiyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bilimsel ve akademik anlamda hangi çabayı göstermemiz gerekiyorsa onu da göstereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kılavuz’un 1,5 ay önce atanmasının ardından yeni bir ekibin oluşturulduğuna dikkat çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise yeni ekibin başta BTSO olmak üzere iş dünyası ile çalışmalarını daha da güçlendireceğini ümit ettiğini söyledi. Üniversiteleri şehrin aklına benzeten Başkan İbrahim Burkay; “Aklını kullanmayan bir bireyin hayattaki pozisyonu neyse, üniversiteyi kullanmayan bir şehrin, coğrafyanın maalesef dünyadaki duruşu da ancak o kadar olabiliyor. Bu anlamda biz üniversitelerimizi çok önemsiyoruz. BTSO’da göreve geldiğimiz günden bugüne, Bursa’ya ve Bursa’daki tüm endüstrilere ülkemizin hedeflerini koyduk. Başta 2023 olmak üzere, 2053 ve 2071 hedeflerini ön plana çıkarttık. Bu hedeflere ulaşabilmek adına da birçok projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Bursa’nın çok önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Burkay, Bursa’nın sanayideki tecrübesiyle Türkiye ekonomisini sırtlayan kentlerin başında geldiğini vurguladı. Burkay; “Önümüzdeki 50 yıla baktığımız zaman sanayimizi dönüştürmemiz gerektiğini görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bu değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktada ULUTEK bizim için çok önemli. BTSO’nun en önemli vizyon projelerinden biri. Tüm projelerimizde olduğu gibi ULUTEK projemizde de en önemli gücümüz ve partnerimiz Uludağ Üniversitesi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.