BTSO ilk etapta 500 milyon TL'lik kaynağı üyelerinin kullanımına sundu

29 Nisan 2020



BURSA (DÜNYA) - BTSO’nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, COVID – 19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında önceki ay olduğu gibi yine video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Burkay, COVID – 19 salgınının insan sağlığına olan doğrudan etkilerinin yanında, ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de ağır tahribatlar oluşturduğunu söyledi. Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerin bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten İbrahim Burkay, “Küresel ölçekte son 100 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşanacağı öngörülürken ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor. Başta vergi ötelemeleri ve ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler olmak üzere kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ve kredi destek paketleri üretimdeki gücümüzü korumamıza imkan sağlarken, istihdam açısından da önemli bir kalkan oluşturdu” diye konuştu.

“Mücbir sebep tüm sektörleri kapsamalı”

BTSO çatısı altında güçlü bir iletişim platformu oluşturduklarını, bu süreçte kriz masası ile tüm üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan İbrahim Burkay, “Krizin etkilemediği hiçbir sektör yok. Bu nedenle tüm sektörlerimizin mücbir sebep kapsamına alınmasını ve kısa çalışma ödeneğinin tüm çalışanları kapsayacak nitelikte uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte firmalarımızdan gelen talepleri, sorunları ve önerileri hızla TOBB’a ve ilgili bakanlıklarımıza sunuyoruz” dedi.

“20 bin üyemize nefes aldırdık”

Türkiye’de ‘nefes kredisini’ üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun çözüm yolu olarak sunan ilk Oda’nın BTSO olduğunu hatırlatan Burkay, “Bu hafta da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde yeni bir kredi paketini daha hayata geçirdik. İlk etapta 500 milyon TL’lik bir kaynağı üyelerimizin kullanımına sunacağız. İhtiyaca göre bu rakamı daha da artıracağız. Böylece 2005 yılından bu yana bu krediden faydalanan üye sayımız 20 bine ulaşmış olacak. Tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en önemli finansal enstrümanının iş dünyamıza sunulmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, TOBB Başkanımıza ve bankalarımıza teşekkürlermizi sunuyorum. Kredi destek paketinin iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Denizbank 3 milyar TL kaynak ayırdı

Toplantıya katılan Denizbank Bölge Müdürü Burak Bozkaya da nefes kredisi ile sunulan destek paketinin öncüsü olduklarını söyledi. Hiç kimsenin tecrübe etmediği bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Bozkaya, “Dayanışma ve işbirliğiyle her kuruma bir fedakarlık yapabileceğimizi düşünerek bu projeyi başlattık. Protokol kapsamında kredi faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olarak belirlendi. Kredi üst limiti ise 100 bin TL. Kredi için geri ödemeler 2021 yılında başlayacak. Denizbank olarak bu destek paketi için 3 milyar TL kaynak ayırdık. 40 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerimiz ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.