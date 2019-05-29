BTSO kuruluşunun 130’uncu yılını kutladı

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 130 yıllık kökleri günümüze kadar uzanan BTSO’nun, tarih boyunca kentin büyümesine ve ülkenin kalkınma hamlesine öncülük ettiğini söyledi. Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının ortaya koydukları vizyonun en iyi noktaya taşınması amacıyla Bursa için çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Burkay, “Odamız sadece Bursa ekonomisinin değil Türkiye ekonomisinin de her anlamda en önemli mihenk taşı konumunda. Gönüllük esasına dayalı bir şekilde göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana TEKNOSAB’dan KOBİ OSB’ye, BUTEKOM’dan GUHEM’e kadar 40’ın üzerindeki projeyi iş dünyası temsilcilerimizden aldığımız güçle kentimize kazandırdık. Projelerimize katkı sağlayan tüm meclis, komite ve konsey üyelerimize de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

“Güçlü ekonominin en önemli temel taşı iş dünyasıdır” diyen Başkan Burkay, Bursa iş dünyası olarak hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Konuşmasında iş dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine de değinen Başkan Burkay, “Birlikteliğimizi korumalıyız. Tüm makro projelerden aldığımız sonuçların nitelikli olmasında birlik ve beraberliğimiz kilit rol oynuyor. Bu noktada BTSO çatısı altında hizmet veren tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kent olarak ortaya koymuş olduğumuz bu örnek birliktelik yeni başarıları da beraberinde getirecektir. Bizlere bırakılan bu sorumluluk bilinciyle Bursa’mız için özverili bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Protokol üyeleri, BTSO Mutfak Akademi öğrencileri tarafından hazırlanan Odanın 130. Kuruluş Yıldönümü pastasını birlikte kesti.