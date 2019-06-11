BTSO, kuruluşunun 130’uncu yılını kutladı

11 Haziran 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu ile meclis üyeleri odanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. BTSO Heyeti daha sonra Kurucu Başkan Osman Fevzi Efendiyi Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında andı. Törende konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTSO’nun Türkiye’nin en köklü odalarından biri olduğuna işaret etti.

Burkay, “Bursa sadece kentin dinamiklerine değil, Türkiye’nin ekonomisine yön veren önemli bir potansiyeli barındıran bir kent. Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının 70 üye ile çıktıkları yol bugün 42 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası haline geldi. Bu anlamda BTSO, ülkemizin bütün alanlarda kalkınmasında üzerine düşen sorumluluk ve görevi bugüne kadar fazlasıyla yerine getirmiş bir kurum. Bundan sonra da var gücüyle çalışacak. Bursa, Türkiye için üretmeye, değer yaratmaya devam edecek” dedi. Göreve geldikleri 6 yıllık süre zarfında 40’ın üzerine makro proje hayata geçirdiklerini belirten Burkay, bu projelerin sadece Bursa değil, Türkiye ekonomisinin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ilgili sektör ve alanlarda hayata geçirildiğini ifade etti.