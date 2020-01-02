BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti

02 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasına yönelik üretim, sanayi, istihdam ve ihracata dönük projelerin merkezi BTSO’nun 2014 yılında Bursa’ya kazandırdığı MESYEB’de çalışmalar devam ediyor. Mesleki yeterlilik sistemi konusunda Türkiye’deki oda ve borsalara model olan BTSO MESYEB son 5 yılda sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verdi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını artırdı.

7 yeni meslek eklendi

Otomotiv sektöründe 21, makine - metal sektöründe 13, inşaat sektöründe 16, enerji sektöründe 8, tekstil sektöründe 6, kaynak sektöründe 6, asansör sektöründe 4, plastik sektöründe 3 meslekte olmak üzere toplam 77 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisine sahip BTSO MESYEB’de meslek sayısı Aralık ayı itibariyle 84’e yükseldi. Kapsam genişletme başvurusunun ardından MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan MESYEB, 7 yeni mesleği kapsam alanına aldı. MESYEB artık elektrik pano montajcısı, köprülü vinç operatörü, plastik profil üretim operatörü, kuaför ve güzellik uzmanı mesleklerinde de mesleki yeterlilik belgesi hizmeti veriyor.

3 yılda 53 bin belge

Altyapı ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük sınav ve belgelendirme kuruluşu konumunda yer alan BTSO MESYEB, Türkiye’de 50’den fazla şehirde hizmet verdi. Merkez, Mayıs 2016’dan bu yana 53 bini aşkın çalışanı belgelendirdi.

Bursa iş dünyası için büyük fırsat

BTSO olarak insana yatırım anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın mesleki nitelikleri gelişmiş insan kaynağı ile uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artırdığını söyledi. 2014 yılında hayata geçirilen MESYEB’in önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Başkan Burkay, “Uluslararası alandaki güçlü konumunu da her geçen yıl daha da pekiştiren Bursamız, nitelikli insan gücüyle hedeflerine çok daha rahat ulaşacaktır. İş dünyamızın ihtiyaç ve beklentilerine göre merkezimizin sınav ve belgelendirme yetkisi olduğu meslek sayımızı 84’e yükselttik. Kalite ve nitelikten ödün vermeden merkezimizin kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Asansör güvenlik aksamlarının testi BTSO MESYEB’de…

İbrahim Burkay, Türkiye’nin en büyük ve en teknolojik asansör bakım-onarım ve montaj sınav merkezine sahip olan BTSO MESYEB’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığı protokolle asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetleri sunmaya başladığını da hatırlattı. Burkay sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde hemen hemen her çeşit asansör aksamı üretilse de özellikle güvenlik aksamlarının uluslararası standartlara göre niteliğini ve kalitesini test edecek ve geliştirecek bir laboratuvar bulunmuyordu. BTSO olarak Bakanlığımızın vizyonu ile bu önemli yatırımı BTSO MESYEB bünyesinde Bursa’ya kazandırdık. Bursa iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda kurguladığımız BTSO MESYEB’in sunduğu imkanlardan tüm firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum.”

BTSO MESYEB’in çalışmaları ve hizmet verdiği alanlara ilişkin detaylı bilgilere btsomesyeb.com.tr uzantılı internet sitesinden de ulaşılabiliyor.