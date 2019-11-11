BTSO, Moskova Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı

11 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Moskova Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Rus firmaları, BTSO üyeleriyle bir araya geldi. Moskova Bölgesi yatırım olanaklarının da anlatıldığı etkinliğe, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Moskova Bölgesi Vali Yardımcısı Vadim Khromov, Moskova Bölgesi Yatırım ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Anton Loginov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilcisi İlia A. Kornilov ve Moskova Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Direktörü Elena Kanygina ile Türk ve Rus firmaların temsilcileri katıldı.

“Bursa’nın sesini dünyanın dört bir yanında duyurmayı başardık”

Son 6 yılda Bursa’nın ve Türkiye’nin dış ticaretini artırmak için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ile büyüyen Bursamızın sesini Rusya’nın da aralarında olduğu dünyanın dört bir yanındaki pazarlarında duyurmayı başardık. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Bursa’dan 188 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Rusya’ya ise ihracatımız 151 milyon dolar seviyelerine ulaşırken gerçekleşen ithalat ise 300 milyon dolar sınırında kalmıştır. Bizler, bu rakamları kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bursa iş dünyası olarak iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolar seviyelerine taşıma hedefine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

“Moskova’nın otomotiv yan sanayi tedariğinde tercihi Bursa”

Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Vali Yardımcısı Vadim Khromov, Moskova’da gerçekleşen otomotiv yatırımlarının ihtiyaç duyduğu yedek parça ve yan sanayi tedariği için Bursa’nın doğru adres olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki işbirliklerini artırmak için Bursa iş dünyası temsilcilerini Moskova’ya davet eden Khromov, “Bir kent ile ticari faaliyetleri geliştirmek için en doğru kanal ticaret ve sanayi odalarıdır. Bu nedenle BTSO ile gerçekleştirdiğimiz temaslar bizler için büyük önem taşımaktadır. Bursa’nın özellikle otomotiv alanında uzun yıllara dayanan başarılı tecrübeleri bölgemizdeki tedarik ihtiyaçları için doğru adreste olduğumuzun bir kanıtıdır. İlişkilerimizi daha da ilerletmek için Bursa iş dünyası temsilcilerini Moskova’da ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Moskova’daki yatırım olanaklarının anlatıldığı sunumlarla devam eden toplantı, Türk ve Rus iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle sona erdi.