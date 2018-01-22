BTSO: Ulusal güvenliğimizi korumak meşru hakkımızdır

22 Ocak 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, terör grupları kontrolündeki Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri harekâtın Türkiye’nin meşru hakları çerçevesinde ulusal güvenliğini korumak için düzenlendiğinin altını çizdi.

Burkay, “Ülkemiz için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılması için millet olarak Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna dek yanındayız” dedi.Burkay, Türkiye’nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör gruplarının bölgeden temizlenmesi adına başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun aynı zamanda bölgedeki masum sivillerin güvenliğinin sağlanması adına da çok önemli olduğunu belirtti.

İbrahim Burkay, “Ülkemizin sınır bölgelerinde masum insanları katleden ve milletimizin güvenliğine de tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olmakla birlikte, ulusal güvenliğimizi korumak ve coğrafyamızdaki barışa ve huzura da öncülük etmek hem meşru hakkımız hem de tarihi sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.