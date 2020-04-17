BTSO, üyelerini online eğitimle bilgilendirdi

17 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO, koronavirüs krizinde firmaların hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. BTSO Akademi kapsamında düzenlediği online eğitimlerle kamu yetkilileri ve alanında uzman isimleri üyeleriyle buluşturan BTSO, koronavirüse karşı açıklanan destekler ve yürürlükteki uygulamalara ilişkin iş dünyasına rehberlik ediyor. Arabulucu Avukat Volkan Aksu’nun moderatörlüğünde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Firmalar İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Destekleri” eğitimine Bursa iş dünyası büyük ilgi gösterdi. BTSO’nun Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan eğitimde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi tedbirleri kapsamında istihdamın korunması ve üretimin devamı adına hayata geçirilen uygulamaların detayları ele alındı. Eğitimde SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen istihdamın korunması amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer uygulamalara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Mart, nisan ve mayıs SGK primlerine erteleme

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, BTSO Akademi tarafından düzenlenen eğitimin son derece önemli olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2020 tarihine kadar mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde işverenlerin ödeyeceği Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerinin ertelendiğini ifade eden Erhan Karaca, yapılan düzenleme ile Mart ayına ait ödenmesi gereken sigorta priminin 2 Kasım’a, Nisan ayına ait sigorta priminin 30 Kasım’a ve Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ise ödeme süresinin 31 Aralık’a ertelendiğini kaydetti. Karaca, erteleme nedeniyle hiçbir işverene gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını vurguladı. Erhan Karaca, işverenlerin prim ertelemelerinden yararlanıp yararlanamayacaklarını SGK İşveren Sistemi üzerinden kontrol edebileceğini belirterek, “Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde NACE kodlarını dikkate alıyoruz. Faaliyet kodu uymasına rağmen listede yer almayan işletmeler dilekçe ile başvurarak listede güncelleme yapılmasını sağlayabilir. Ancak erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen NACE kodunun yanlış olduğunu iddia eden firmaların öncelikle Vergi Dairesi’ne başvurarak bunu düzeltmeleri gerekiyor.” dedi.

İlk 1 haftanın SGK bildirimleri nasıl yapılacak?

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, kısa çalışma ödeneğinde ilk 1 haftanın SGK bildirimleri nasıl yapılacak sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Son dönemde en fazla karşılaştığımız soruların başında bu geliyor. Örneğin, 25 Mart itibariyle kısa çalışma başvurunda bulunan iş yerinde, 24’üne kadar çalışılan 24 günlük ücreti işveren tarafından ödenecektir. 25 Mart-31 Mart tarihleri arasındaki 7 günlük ücretin yarısını yine işveren ödeyecektir. 8’inci gün olan 1 Nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma başlayacaktır. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesine göre çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret öder. İşveren tarafından yarım olarak ödenen 7 günlük ücret, 7 gün karşılığı ve SPEK alt sınırından az olmamak şartıyla prime tabidir ve SGK’ya bu şekilde bildirilecektir. İşverenler dilediği takdirde belirtilen 7 gün için tam ücret ödeyebilir.”

Kısa Çalışma Ödeneği’ne yoğun talep

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Kısa Çalışma Ödeneği’ne tüm sektörlerden yoğun bir müracaat olduğunu söyledi. Elektronik ortamda gerçekleşen başvuruların sürekli olarak kontrol edildiğini kaydeden Türkmen, “Başvuru evraklarını inceleyip Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletiyoruz. İş müfettişleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra nihai rapor tarafımıza gönderiliyor. Rapor geldiğinde işverenleri bilgilendiriyoruz. Ayrıca işverenler iskurisbasi.org.tr adresi üzerinden de başvuru sorgulama yapabiliyor.” dedi. Türkmen, kısa çalışma ödeneğine ilişkin haftalık bir takvim oluşturacaklarını ve her hafta bir ödeme yapılacağını söyledi.

“Planlamayı doğru yapın”

Kısa çalışma ödeneğine başvuracak işverenlere geniş çerçevede plan oluşturmaları yönünde tavsiyede bulunan Türkmen, “Şirketler faaliyetleri tamamen durdurma şeklinde başvuru yapabilir. Eğer bu şekilde başvuru yapılır ve ilerleyen süreçte işlerin durumuna bağlı olarak uygulamaya devam edilebiliyor. Ancak haftalık çalışma saati öngören firmalar bunu durdurma olarak değiştiremiyor. Firmalar planlamalarını daha esnek yaparsa, hareket kabiliyetleri de daha fazla olur.” dedi. Türkmen ayrıca kısa çalışma ödeneği uygulanırken insan kaynakları profesyonelleri ile muhasebecilerin İŞKUR çalışma sistemiyle alakalı kendilerinden bilgi almalarını istedi.