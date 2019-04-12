BTSO ve Adana Sanayi Odası stratejik işbirliği protokolü imzaladı

12 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında BTSO Başkanı Burkay ve Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, iki oda arasında işbirliğini güçlendirmek için stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri BTSO tarafından hayata geçirilen sektörlerin Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümüne liderlik eden BUTEKOM; 77 ayrı meslekte mesleki yeterlilik belgesi hizmeti veren MESYEB, alanında Türkiye’de ilk olan BTSO Mutfak Akademi, geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ‘Model Fabrika, BUTGEM ve BTSO EVM’yi inceledi. BTSO Başkanı Burkay, Başkan Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyelerine BTSO’nun projeleri hakkında bilgiler verdi.

“İşbirliğimiz Türkiye’ye değer katacak”

BTSO Başkanı Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kent ekonomisinin hedeflerine yönelik projeler geliştirmenin yanı sıra Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği adımlarını güçlendirdiklerini söyledi. Adana’nın sanayinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu ve Adana Sanayi Odası ile BTSO arasındaki birlik ve beraberliğin imzalanan protokolle daha da artacağını ifade eden Başkan Burkay, “BTSO olarak hayata geçirdiğimiz projeler, şirketlerimizin ve üyelerimizin sadece bugününü değil, geleceğini şekillendirecek adımlardır. BUTEKOM, BUTGEM, EVM, MESYEB, Model Fabrika ve Mutfak Akademi projelerimizi tanıtma imkanı bulduk. Başkanımız Zeki Kıvanç ile birlikte ortak hedefimiz, üyelerimizin ve şirketlerimizin rekabetçilğini artırmaktır. Adana Sanayi Odası’nın çok değerli projeleri var. Bu işbirliğimiz Türkiye’nin sanayisine de değer katacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en iyi projeleri Bursa’da”

BTSO’nun eğitimden dijital dönüşüme farklı alanlarda Türkiye’nin en iyi projelerine imza attığını kaydeden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, şöyle konuştu: “Model fabrika, mükemmeliyet merkezi, mesleki eğitim merkezi gibi projeleri Adana’da uygulamak için yola çıktık. Bursa’da ülkemizin rekabetçiliği ve her alandaki verimini artıracak önemli projelere imza atıldığını gördük. BTSO’nun hayata geçirdiği stratejik alanlardaki projeleri Türkiye’deki en iyi örnekleri Bursa’da yer alıyor. Başkanımız İbrahim Burkay ile daha sık bir araya gelerek iki kurum arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak istiyoruz. BTSO’nun projelerini örnek alarak, Adana iş dünyamızın da bu hizmetlerden faydalanmasını hedefliyoruz. Hepsi birbirinden değerli olan projelerden dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’ı ve ekibini tebrik ediyorum.”