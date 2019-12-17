BTSO ve BUÜ’den üniversite - sanayi işbirliğine yeni proje

17 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının ihracat ve üretimine yönelik projeleri hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzalanan protokolün ardından mesleki eğitimi güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor. BEBKA’nın destekleriyle Bursa’daki meslek liselerine yönelik hayata geçirdiği projeyle meslek liselerinin dönüşümüne öncülük eden BTSO hayata geçirdiği ‘Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi ile de kamu kurum temsilcileri, SİAD’lar, sanayi bölgeleri ve okulları ortak akıl vizyonuyla bir araya getirdi.

BTSO ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO katkılarıyla ‘Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ projesi hazırlandı. BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan koordinatörlüğünde hazırlanan proje ile BUÜ Teknik Bilimler MYO'nun moda tasarım, elektrik enerji, soğutma iklimlendirme ve bilişim alanlarındaki altyapısı güçlendirilmesi sağlanacak. Program, Bursa’daki pek çok sektöre daha nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusunda MYO'nun uygulamalı eğitim etkinliğini artırmış olacak.

“Bilgi ve teknoloji odaklı bir yapı hedefimiz var”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak güçlü atılımlarla birlikte firmaların teknolojik dönüşüme hazırlarken, ortaya çıkan yeni üretim kodları için de insana yatırıma öncelik verdiklerini vurguladı. Ekonomik kalkınmanın temelini mesleki eğitimin oluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, Bursa iş dünyası olarak mesleki eğitim seferberliğine devam ederken, kentin aklı olan üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Burkay, “BTSO olarak şimdiye kadar kümelenme projelerimiz, işbirliği protokollerimiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Sektör Konseylerimiz ile sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği ve güç birliğini artırmak amacıyla önemli adımlar attık. Bu süreçte Bursa Uludağ Üniversitemiz de önemli ortaklarımızdan birisi oldu. Önümüzdeki süreçte de üniversitemiz ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışının sistemli bir şekilde sağlanacağı çok yönlü ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BTSO, en büyük çalışma ortağımız”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise ürettiklerinin toplum ile paylaşmanın üniversitelerin asli görevlerinden birisi olduğunu vurguladı. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği modelinin Bursa için en güzel örneklerini oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için üniversite yönetimi olarak yeni bir çalışma planı oluşturmak istedik. Sanayicilerin istedikleri ve üniversitenin verebileceği destekleri analiz ettik. Bu kapsamında en büyük çalışma ortağımız ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Başkan İbrahim Burkay ve yönetim ile 7,5 aylık süreçte önemli protokollere imza attık. Mesleki ve teknik eğitim alt yapısının güçlendirilmesini amaç edinen bu projeden de çok faydalı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Destek veren ve projenin yürütülmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.