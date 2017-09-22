BTSO'dan gastronomi eğitimi

22 Eylül 2017

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasının talepleri doğrultusunda mutfak sanatları alanında yeni bir eğitim programına start verdi. Mutfak sektörüne aşçı yardımcısı, pideci, pastacı ve servis alanlarında personel yetiştirecek ‘BTSO Mutfak Akademi’, 28 Eylül Perşembe günü eğitimlere başlıyor.



Bursa’nın nitelikli istihdamına yönelik projeler geliştiren BTSO, özellikle kadın ve gençlere mesleki eğitim vererek, istihdama katılmalarına destek olmayı amaçlıyor. BTSO Akademi ile 13 bin yönetici ve çalışana eğitim veren, Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) ile de yılda 3 bine yakın kişiyi meslek sahibi yapan BTSO, mutfak sektörünün personel ihtiyacını karşılamak için oluşturulan ‘BTSO Mutfak Akademi’, 28 Eylül’de kapılarını açıyor.

"Bursa'nın gastronomi alanında çıtasını da yükseltmek istiyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak sektörlerden gelen her talebe büyük önem verdiklerini belirtti. Bursa iş dünyasının özellikle nitelikli istihdam ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Burkay, “BTSO olarak firmalarımızın niteliğini ve rekabetçiliğini geliştiren eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç duydukları personel istihdam taleplerine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İşkur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle oda ve borsalar arasında gerçekleşen Mutfak Akademi Projemizin startını verdik. Bursa'nın gastronomi alanında çıtasını da yükseltmek istiyoruz. Bu eğitimlerde özellikle yemek sektöründe yeni personellerin yetişmesini sağlayacağız” dedi.



Eğitimlerin sadece mesleki eğitim olmayacağını da sözlerine ekleyen Burkay, “BTSO Mutfak Akademi ile kursiyerlerimizin kişisel gelişim, iletişim ve ilk yardım konusunda bilinçlenmesini de sağlayacağız. MESYEB bünyesinde faaliyet gösterecek programla özellikle kadın ve gençlerimizin yanı sıra dezavantajlı grupların da istihdamını artırmayı istiyoruz. Eğitim programımızın kentimize ve sektörümüze büyük faydalar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Son başvuru 26 Eylül

Sektörün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için hazırlanan ‘BTSO Mutfak Akademi’de kursiyerler, 4 ay teorik eğitim ve 2 ay uygulamalı stajdan faydalanacak. Kursu başarıyla bitiren kursiyerler, aşçı yardımcısı, pideci, pastacı ve servis personeli alanlarında, BTSO, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve BUTGEM onaylı sertifikaya sahip olacak. Kurslara son başvuru tarihi ise 26 Eylül olarak belirlendi.



Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BUTGEM yerleşkesinde kurulan eğitim merkezinde, sıcak mutfak, hazırlık mutfağı, servis mutfağı, depolama alanı ve eğitim salonu yer alıyor. Mutfak Akademi eğitimlerine, Bursa’da ikamet eden, en az ilköğretim okulu mezunu, 18-25 yaş arası herkes başvurabilecek. Proje ile kadınlar, gençler, işsizler, eski hükümlüler, engelliler ve dezavantajlı grupların istihdama katılması hedefleniyor.



Başvuru hakkında detaylı bilgi, Bursa İŞKUR ofislerinden veya www.btsomutfak.com web adresinden ulaşılabilir.