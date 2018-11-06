BTSO’dan kompozit ihracatına alım heyeti desteği

06 Kasım 2018

BURSA - BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında düzenlediği alım heyeti faaliyetleriyle dünyanın önde gelen firma temsilcilerini üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bugüne dek 80’i aşkın ülkeden 18 binden fazla firma ve kurum temsilcisini Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Kompozit UR-GE Projesi kapsamında önemli bir alım heyeti etkinliğine daha imza attı. BUTEKOM’da düzenlenen Kompozit Malzemeler Alım Heyeti’ne katılan 25 Bursalı firma, 100’ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa sanayisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla sanayide yüksek katma değerli sektörlere dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyledi. Kompozit sektörünün de katma değeri yüksek ürünler ürettiğini ve dünya genelinde pazarının istikrarlı biçimde büyüdüğünü kaydeden Gülmez, “Geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen kompozit sektöründe Bursamızın söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı destekleriyle başlattığımız UR-GE projesi ile firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirecek çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Düzenlediğimiz alım heyeti faaliyeti de kentimizin sektördeki yeteneğini ve potansiyelini dünyaya tanıtabilmesi açısından büyük değer taşıyor” dedi.

“İKMAMM değer katacak”

BTSO tarafından BUTEKOM içerisinde hayata geçirilecek İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) hakkında da katılımcılara bilgi veren Gülmez, merkezde kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini kaydetti. Gülmez, yakın zamanda faaliyete geçecek merkezin Bursa’nın kompozit sektöründe marka kent olma hedefine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

“Kümelenme çalışmaları sinerji oluşturdu”

Kümelenme çalışmalarının oluşturduğu sinerji sayesinde firmalar arasında işbirliği kültürünün geliştiğine dikkati çeken BTSO Proje ve Kümelenmeler Koordinatörü ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, “Gerçekleştirilen etkinliklerle firmalarımız önemli tecrübeler kazanırken, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı da elde etti. Kompozit UR-GE projesi kapsamında firmalarımız son olarak ABD’de gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetinde otomotiv kompozitlerine yönelik düzenlenen SPE Fuar ve Kongresi’ne katılmış ayrıca otomotiv sektörünün devleri arasında yer alan Ford’un Ar-Ge merkezini de ziyaret ederek incelemeler gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçte de kompozit, uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

120’yi aşkın iş görüşmesi

Davetli konuşmacılar tarafından Türkiye, Avrupa, Rusya ve Pakistan’da kompozit sektörü konularında teknik sunumlar gerçekleştirilmesinin ardından ikili iş görüşmelerine geçilen programda, iki gün süresince 120’yi aşkın görüşme gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca yabancı alıcılar işbirliği yapmayı planladıkları Bursa firmalarının üretim tesislerini de ziyaret etti.