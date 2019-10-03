BTSO’nun 17. Ortak Akıl Toplantısı Gemlik’te yapıldı

03 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’yı daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla sürdürülen ‘Ortak Akıl Toplantısı’, ilçe oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Oda ve borsaların gündeminde yer alan konuların detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ülke olarak ekonomi alanında keskin virajlarda yol almayı sürdürdüklerini söyledi. Ekonomideki sert rüzgarlara rağmen Bursa ve Türkiye’nin hedeflerine yürümeye devam ettiğini belirten Başkan Burkay, “Kamu özel sektör omuz omuza verip daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da ülkemizi güçlendirerek çıkaracağız” diye konuştu.

“Daha güçlü bir gelecek hedefliyoruz”

İş dünyası olarak üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracatta rekorlar kırarak yeni hedeflere doğru ilerlediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Bu doğrultuda yeni bir sıçrama noktası olarak hayata geçirdiğimiz TEKNOSAB, GUHEM, Model Fabrika ve MESYEB gibi örnek projeler, daha güçlü bir gelecek hedefi için ortaya konan iradenin eserleri oldu. Bursa, bugüne kadar başardıklarıyla Türkiyemizin moral ve motivasyon kaynağı oldu. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancı sadece bu kentin değil, tüm ülkenin realitesi haline geldi” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret tescili için yeni adım

Ortak akıl toplantılarında dile getirilen coğrafi işaretler konusunda önemli mesafe kat ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Bursamızla özdeşleşen kestane şekerimizin ardından, tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantık için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru hazırlığımızı tamamladık. Coğrafi işaret tescili ile Bursamıza özgü ürünlerimizi koruma altına alırken hem ürünlerimizin katma değeri hem de üreticilerimizin gelirleri artacak. Dünya genelinde coğrafi tescilli yaklaşık 10 bin ürünün pazar büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşıyor. İnşallah Bursamız da bu pazardan önemli bir pay alacaktır.”

“Gemlik bizim için önemli bir merkez”

BTSO’nun en önemli yatırımları arasında Gemlik’te faaliyet gösteren Bursa Serbest Bölgesi’nin olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Gemlik, Bursa ekonomisi için önemli bir ilçemiz. 25 bin kişinin istihdam edildiği Bursa Serbest Bölgesi de Türkiye’deki serbest bölgeler arasında 5’inci büyük bölge konumunda. İş dünyası temsilcileri olarak Gemlik’ten Yenişehir’e, İznik’ten Karacabey’e, İnegöl’den Orhangazi’ye kadar tüm üretim merkezi ilçelerimizle beraber Bursamızı ortak aklın gücüyle daha parlak bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Yeni destekler bekliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ‘Ortak Akıl Buluşmaları’nın Bursa’daki birçok sorunun çözülmesine katkı sağladığını söyledi. İş dünyası olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Matlı, “Zor bir dönemden geçiyoruz. İş dünyamızın beklentileriyle faizler belli bir oranda düşmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı ile bölgesel ve sektörel bazda yeni desteklerin açılmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bursa, Avrupa Tahıl Günleri’ne aday

Özer Matlı, BTB olarak ‘Avrupa Tahıl Alım Günleri 2024’ organizasyonunun Bursa ev sahipliğinde düzenlenmesi için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Bursa’nın yanı sıra Paris, Bologna ve Rotterdam da Avrupa Tahıl Günleri için aday. Bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Avrupa Tahil Günleri etkinliği en az 3 bin 500 profesyonel yatırımcının geldiği bir organizasyon oluyor. 2024 yılında da bu etkinliği Türkiye’ye getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.