BTSO’nun gıda sektör temsilcileri Gulfood’u mercek altına aldı

19 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl 16-20 Şubat tarihleri arasında 25’nci kez gerçekleştirilen Gulfood 2020 Fuarı’na, 100 ülkeden 4 bin 200 firma stantlı katılım sağlarken, toplam ziyaretçi sayısının ise 100 bini aşması bekleniyor. Yiyecek – içecek sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen fuarda Bursa iş dünyası temsilcileri de yerini aldı. BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında yaklaşık 40 firma temsilcisi uluslararası alandaki en güçlü firmaların ürünlerini yakından incelerken, yeni ticaret köprüleri için de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’ın da yer aldığı heyetin başkanlığını ise BTSO Meclis Üyesi Fuat Alparslan yaptı. Fuarın ilk gününde dünyanın dört bir yanından fuara akın eden firmaların stantlarını ziyaret eden BTSO üyeleri, ikinci gün ise Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından Türk Ticaret Merkezi’nde organize edilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, Ticaret Ateşeleri Hasan Onal ve Ahmet Canlı ile Türk İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem, Dubai ekonomisi ve gıda sektörü hakkında önemli bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Dubai’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü Günaydın Et Lokantası’nın sahibi Cüneyt Asan da markalaşma sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

“Firmalarımız önemli kazanımlar elde etti”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Bursa’nın gıda sektöründeki güçlü potansiyelini fuarlar sayesinde uluslararası alanlara da yansıtmak istediklerini vurguladı. Yurt dışı fuarlarına katılan firmaların farklı bir vizyona kavuştuğunu ifade eden Kılıç, “Birçok firmamız Küresel Fuar Acentesi gibi önemli bir proje sayesinde ihracat yapmaya başladı. Firmalarımızın Ortadoğu pazarının en güçlü ekonomileri arasında yer alan Dubai’den de önemli kazanımlarla ayrılacağına inanıyorum” dedi.

“Türkiye’nin üretimle ilgili problemi yok”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit da dünyada gıda pazarı 1,5 trilyon dolar iken Türkiye’nin bu rakamdan yüzde 1,2 pay aldığına dikkat çekti. Dubai’ye yılda 8 milyon ton gıda girişi olduğunu belirten Bayizit, “Bu rakamdaki payımızın sadece 220 bin ton olması oldukça düşündürücü. Türkiye tarıma dayalı gıda sanayi çok güçlü bir ülke. Coğrafi ve kültürel yakınlığa rağmen bu pazardan aldığımız pay çok düşük. Bunun için yapılması gereken öncelikli iş firmalarımızın vizyonunu yükseltmek. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin üretimle ilgili problemi yok, Türkiye’nin satış ve pazarlama problemi var. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz UR-GE projeleri ve Türk Ticaret Merkezleri gibi önemli projeler var. Bununla birlikte Küresel Fuar Acentesi de Bursa iş dünyasının gücüne güç katan özel bir proje. Firmalarımıza büyük destekler sağlanıyor. Bu avantajı değerlendirmeliyiz” diye konuştu. Murat Bayizit, Türk firmalarının Dubai gibi yılda 20 milyon civarında turist ağırlayan Dubai gibi şehirlerde lokalize olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Körfez ülkelerine ve dünyaya açılan kapı”

BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Fuat Alpaslan ise Bursa’nın ihracat performansıyla Türkiye’nin hedeflerine liderlik eden bir şehir olduğunu söyledi. Kentin BTSO liderliğinde uluslararası fuarlarda da boy gösterdiğini dile getiren Alpaslan, “Ortadoğu’nun ekonomi ve finans merkezi konumunda bulunan Dubai, Körfez ülkelerine de açılan bir kapı niteliği taşıyor. Bu pazar, güçlü bir vizyona sahip olan tüm firmalara dünya markası olma fırsatı sunuyor. BTSO üyelerinin böylesine önemli organizasyonlarda yer almasıyla Bursa, dış ticaretteki başarısını artırmaya devam edecek” diye konuştu.