BTSO’nun Ur-Ge’si ödüllendirildi

01 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Ticaret Bakanlığı ile birlikte sürdürdüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleriyle kentin ihracatına ve rekabet gücüne ivme kazandırmaya devam ediyor. 14 Ur-Ge Projesi yürüten BTSO, bu alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıl bebe ve çocuk konfeksiyonu Ur-Ge Projesi ile ‘İyi Uygulama Örneği’ ödülü alan BTSO, bu yıl ise Tekstil Ur-Ge projesi kapsamında Rusya’da düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ödüle layık görülerek Ur-Ge’lerdeki başarısını bir kez daha tescilledi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Kümelenme Konferansı’nda Ur-Ge projeleri arasından seçilen başarılı projelerin sahiplerine sertifikaları takdim edildi. Rusya’da düzenlenen ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri’ yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ödül almaya hak kazanan BTSO Tekstil UR-GE projesinin ödülünü ise BTSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan aldı. Muhsin Koçaslan’a ‘İyi Uygulama Ödülü’nü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

“Ur-Ge ile firmalar ezber bozuyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetini ve ihracatını Ur-Ge projeleriyle güçlendirdiğini söyledi. Ur-Ge projeleri kapsamında şimdiye kadar 30’u aşkın yurt dışı pazarlama organizasyona imza attıklarını dikkati çeken Koçaslan, “Firmalarımız, bu organizasyonlarda ihracatlarını güçlendirmenin yanı sıra küresel arenadaki rakiplerini de tanıma imkanı elde etti. Firmalarımız dünya arenasında daha güçlü boy göstermeye devam edecek. İnşallah yakın zamanda Ur-Ge projelerimizin sayısını da 20’ye çıkararak, farklı sektörlerimizin de rekabetçiliğini güçlendireceğiz” dedi.

Başka ödüller de alınmıştı

BTSO tarafından yürütülen Ur-Ge projeleri daha önce de ödüllendirilmişti. ‘Bursa Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından ‘Bronz Etiket’le ödüllendirilmiş ayrıca Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. KOBİ Kümelenme Konferansı’nda da ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak seçilmişti. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü 2. Ur-Ge Projesi üyelerinin Kırgızistan’daki B2B organizasyonunda 1 günde bin 600 iş görüşmesi gerçekleştirmiş, bu organizasyon da Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli programlardan birisi olarak kayıtlara geçmişti.