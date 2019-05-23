BTÜ ve ROBODER’den işbirliği protokolü

23 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca (YÖK) robot teknolojileri ve akıllı sistemlerde uzmanlaşacak üniversite olarak belirlenen BTÜ ve sektör firmalarının oluşturduğu ROBODER’i bir araya getirmesi açısından da önem arz eden protokol, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Yılmaz tarafından imzalandı. İmza töreninde; Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nadir Yıldırım, ROBODER Başkan Vekili Ercan Beşikçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Sanver ve Nur Yumuk hazır bulundular. Protokol ile üniversite sanayi işbirliği doğrultusunda; BTÜ’de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (BTÜ-SEP) çalışmaları, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak bilimsel araştırmalar yapılması amaçlanıyor.

“Fabrika yapan fabrikalar bizleriz”

ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Yılmaz, Bursa merkezli ancak ulusal bir dernek olduklarını, sektörü örgütleyerek Türkiye’yi, Avrupa’nın önemli bir robotik üretim üssü haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladığı açıklamasında; “Türkiye’deki fabrikaların yüzde 80’inin otomasyon sistemini Avrupalı firmalar kurmakta, kısa vadede ilk hedefimiz iç pazarda Türk firmaların söz sahibi olmasıdır. Bununla birlikte dış ülkelerden gelen yüksek kapasiteli üretim tesisi ihalelerinde ROBODER’in oluşturduğu sinerji ile üye firmalarımızın daha aktif olması ve gerektiğinde projelerin bölüşülmesi ile iş yükü paylaştırmayı hedeflemekteyiz. Türk makinesi, Bursa makinesi kavramı nasıl dünya çapında bilinilirliğe ulaştıysa benzer şekilde robotik entegrasyon ve otomasyon sistemlerinde de bu seviyeye çıkmayı temel felsefemiz olarak belirledik. Liselerimiz ve üniversitelerimizle de işbirliğine gidiyoruz. Çeşitli ortamlarda karşılaştığımız BTÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yaptıkları başarılı çalışmalar ile çok motive olduklarını gözlemledik. Sektörümüzde çalışacak gençleri burada yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Eski bir devlet büyüğü ‘Fabrika yapan fabrikalar gelişmedikçe milli sanayiden söz edemezsiniz’ demiştir. Fabrika yapan fabrikalar bizleriz. Bunun üzerine giderek sektörümüzü geliştirmek amacındayız” şeklinde konuştu.

“Ders ve laboratuvar yetmez”

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ise, BTÜ’nün yeni kurulmuş, modern yapıda genç bir araştırma üniversitesi olduğunu belirterek; “Sizin gibi tematik dernekler ve diğer sanayi paydaşlarımızla takım arkadaşı olmak adına yakın işbirlikleri kurmaktayız. Öğrencilerimizi meslekle ilgili ve hayata hazırlama anlamında özel sektör ve resmi kurumlar ile beraber çalışmaktayız. Ders ve laboratuvar yetmez şeklinde bir sloganımız var. YÖK onaylı Sektörel Eğitim Programı (BTÜ-SEP) ile lisans öğrencilerimizin anlaşmalı firmalarda bir dönem boyunca tam zamanlı çalışmalarını ve iş tecrübesi kazanmalarını sağlıyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimiz (BTTO) özgün çalışmalar yapıyor. Akademisyenlerimi ve öğrencilerimizi sürdürülebilir, somut ürünler üretebilir, ulusal ve uluslararası bazda ses getirebilecek projeler yapabilir niteliklere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.