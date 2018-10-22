BTÜ’de mobilyacılara özel merkez kuruldu

22 Ekim 2018

BURSA - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde “Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi” (MAUM) kuruldu. Türkiye’de mobilya sektöründe ilk ve tek olma özelliği taşıyan MAUM sayesinde inovatif malzemelerin üretime sokularak katma değeri yüksek ürünlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi, yapılacak testler sonrasında ise ürünlerin üst kategorideki pazarlara satılabilmesi amaçlanıyor.

Mobilya sektörü ve üniversite paydaşlarını birleştirerek, ortak çalışmalar yapılmasını hedefleyen MAUM’un, endüstrinin tecrübe ve bilgisinin akademik faydaya, akademik bilgi ve tecrübenin de ticari bir ürüne dönüştürülmesine alan sağlaması hedefleniyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, merkezin amacının mobilya sektöründe faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelere tasarım, üretim, test ve analiz, danışmanlık, sürdürülebilir mesleki eğitim, nitelikli teknik bilgi ve standardizasyon konularında destek vermek olduğunu söyledi. Karademir; “Bu sayede, mobilya sektörünün dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya üreticileri arasına girebilme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.