Bu buluşmada ‘iş’ var

21 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye’nin alanında en büyük istihdam buluşması olan etkinlikte; 13 holdingden 69 firma, 13 şirketler grubundan 56 firma ve 155 firma olmak üzere toplam 280 şirket stant açtı. Katılımcıların firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan tanıyacak organizasyon; 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek. Özellikle iş arayan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam buluşmasının açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, istidamın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Türkiye ve dünyada en fazla kafa yorulan konuların başında istihdamın geldiğini kaydeden Vali Canbolat, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan milli istihdam seferberliği devam ediyor. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak nitelikli işgücüne sahip olmalı ve kaliteli üretim yapmalıyız” dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan milli istihdam seferberliğine katkı sunmak için farklı noktalarda açtıkları 5 adet istihdam ofisine bir yılda 10 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması’nın ihtiyaçlar nispetinde çalışan talibini karşılayama kartı sağlayacağını dile getiren Burkay, “Son dönemlerde yaşanan global gelişmelerin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketleriyle pozitif bir seyre döndüğünü görüyoruz. Ekonomik göstergelerin 2020’den itibaren yükselişe geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Genç iş arayanlara tavsiyeler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, iş arayan gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil. Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Üniversiteyi bitiren veya bitirmeyen, mesleği olan veya olmayan bu noktada projeksiyonunu biraz daha geniş tutmalı. Bu buluşmanın da ana gayesi bu. Bu buluşmalar sayesinde birilerinin hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de ‘Burası Bursa burada iş var’ mottosuyla düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması’nın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, hem iş arayan gençler hem de işverenlerle sohbet etti.